МВФ затвердив 6-перегляд програми EFF для України і виділив транш у розмірі $1,1 мільярда

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 20 грудня завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дало змогу виділити сьомий транш приблизно $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ), які буде спрямовано на підтримку бюджету. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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«Економіка України залишається стійкою, а показники EFF залишаються високими, незважаючи на складні умови. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники на кінець вересня», — йдеться у повідомленні.

У МВФ також зазначили, що стійкий імпульс реформ, прогрес у мобілізації внутрішніх доходів і своєчасне надання зовнішньої підтримки необхідні Україні для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості та поліпшення управління.

Після надходження траншу загальний обсяг отриманого за програмою фінансування сягне $9,8 млрд.

Програма EFF передбачає бюджетну підтримку України з боку міжнародних партнерів: загальний пакет зовнішнього фінансування за базовим сценарієм становить $148 млрд, а за негативним — $177 млрд на чотирирічний період програми.

Він включає нові запевнення за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), що передбачає надання позики, погашення якої забезпечуватиметься доходами від знерухомлених російських активів обсягом до $50 млрд.

Економіка України у 2024 році зростає суттєвіше, ніж очікував МВФ, у тому числі завдяки стійкості країни до енергетичних шоків. Фонд очікує уповільнення економічного зростання у 2025 році, передусім через складну ситуацію на ринку праці, а також наслідки атак росії на українську енергетичну інфраструктуру та збереження високого рівня невизначеності. Водночас МВФ зазначає, що ризики для прогнозу залишаються надзвичайно високими.

«Вдячні партнерам з МВФ за сталу підтримку та конструктиву взаємодію. Завдяки потужній співпраці вдалося суттєво зменшити невизначеність щодо достатності та ритмічності міжнародної фінансової допомоги Україні у 2025 році.

Імпульс реформ, що передбачає програма з Фондом, залишається важливим драйвером економічного зростання та реалізації наших євроінтеграційних прагнень. Не плануємо зупинятися на досягнутому і в наступні роки", — прокоментував рішення Ради МВФ голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 листопада місія МВФ узгодила виділення Україні ще $1,1 млрд траншу.

11 листопада керівництво Міністерства фінансів, Нацбанку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

До шостого перегляду Україна мала виконати чотири структурні маяки:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Транші від МВФ

До державного бюджету України вже надійшло шість траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $8,7 млрд із $15,6 млрд, які передбачені програмою.