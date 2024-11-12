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12 листопада 2024, 8:52

Місія МВФ розпочала переговори щодо шостого перегляду програми траншу. Що повинна виконати Україна

11 листопада керівництво Міністерства фінансів, Нацбанку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

11 листопада керівництво Міністерства фінансів, Нацбанку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).
Фото: mof.gov.ua

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Деталі

Від Мінфіну участь беруть міністр фінансів Сергій Марченко, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, заступники міністра фінансів Юрій Драганчук, Ольга Зикова, Світлана Воробей та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві.

Метою є обговорення стану виконання Україною умов програми EFF та підготовка до шостого перегляду Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Що має виконати Україна

До шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки:

  • здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;
  • оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;
  • оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;
  • розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Читайте також: МВФ оновив меморандум з Україною, в якому є нові структурні маяки

Очікування Мінфіну

«Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів Програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже у грудні і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США», — зазначив Марченко.

Транші від МВФ

До Державного бюджету України вже надійшло шість траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 8,7 млрд доларів США із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.

Читайте:До держбюджету України надійшов транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
12 листопада 2024, 9:25
#
— Дети… что мы проходили на прошлом уроке? — Геометрическую прогрессию, Марья Ивановна. — Ну, и скажи-ка нам, Катенька, что же такое эта геометрическая прогрессия? — Геометрическая прогрессия — это когда каждый следующий член больше предыдущего в два раза!
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