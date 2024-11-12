Місія МВФ розпочала переговори щодо шостого перегляду програми траншу. Що повинна виконати Україна

11 листопада керівництво Міністерства фінансів, Нацбанку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Деталі

Від Мінфіну участь беруть міністр фінансів Сергій Марченко, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, заступники міністра фінансів Юрій Драганчук, Ольга Зикова, Світлана Воробей та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві.

Метою є обговорення стану виконання Україною умов програми EFF та підготовка до шостого перегляду Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Що має виконати Україна

До шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

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Очікування Мінфіну

«Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів Програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже у грудні і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США», — зазначив Марченко.

Транші від МВФ

До Державного бюджету України вже надійшло шість траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 8,7 млрд доларів США із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.

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