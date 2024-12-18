Гривня третій день поспіль оновлює історичний мінімум. Офіційний курс наближається до 42 грн/$
Гривня продовжує падіння, 4,1 мільярда євро від ЄС: головне за середу
Національний банк продовжує знижувати офіційний курс гривні до долара. Гривня вже третій день оновлює історичний мінімум. НБУ встановив на 19 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,9048 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.
Україна отримала 4,1 мільярда євро від ЄС за програмою Ukraine Facility
Сьогодні, 18 грудня, до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. З них 1,5 млрд євро — грант.
НБУ збільшив заробітки банків на депсертифікатах: що буде з дохідністю вкладів
У депозитних ставках великих банків за останні два тижні майже не відбулося змін. Ставки гривневих депозитів знизила лише одна фінустанова — Ідея Банк, валютних — Укрсиббанк. Скільки зараз можуть заробити приватні клієнти на вкладах у банках із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Що вигідніше: здавати житло у Києві чи продати та вкласти кошти в апартаменти за кордоном
Український ринок нерухомості трохи стабілізувався з початку війни, але все ще залишається «кризовим». Тому власники житла нерідко замислюються про те, щоб продати свою українську нерухомість та на виручені кошти придбати квартиру за кордоном під здачу в оренду.
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