Гривня продовжує падіння, 4,1 мільярда євро від ЄС: головне за середу

Національний банк продовжує знижувати офіційний курс гривні до долара. Гривня вже третій день оновлює історичний мінімум. НБУ встановив на 19 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,9048 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.

Україна отримала 4,1 мільярда євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Сьогодні, 18 грудня, до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. З них 1,5 млрд євро — грант.

НБУ збільшив заробітки банків на депсертифікатах: що буде з дохідністю вкладів