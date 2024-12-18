Гривня третій день поспіль оновлює історичний мінімум. Офіційний курс наближається до 42 грн/$

Національний банк продовжує знижувати офіційний курс гривні до долара . Гривня вже третій день оновлює історичний мінімум.

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НБУ встановив на 19 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,9048 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.

Це новий історичний мінімум, попередній зафіксовано напередодні на рівні 41,8271 грн/$.

Нацбанк на 19 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,95 грн (на 18 грудня курс було встановлено на рівні 43,91 грн). Європейська валюта подорожчала на 4 копійки.

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