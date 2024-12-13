Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку купити Ідея Банк

Антимонопольний комітет надав дозвіл на купівлю Alkemi Limited (Кіпр) із групи ТАС Сергія Тігіпка 100% Ідея Банку . Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

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Фінальним кроком для юридичного завершення угоди має бути рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в АТ «Ідея Банк».

Необхідний пакет документів подано на розгляд. Наразі рішення НБУ очікується.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 жовтня 2024 року правління польської Getin Holding і група ТАС Сергія Тігіпка підписали в п'ятницю договір купівлі-продажу Ідея Банку. Зазначалося, що базова сума угоди становитиме $34 млн.

Польський акціонер «Ідея Банку» Getin Holding 29 жовтня отримав рішення НБУ щодо продовження на три місяці термін для продажу українського дочірнього банку.