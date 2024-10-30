НБУ продовжив термін для продажу Ідея Банку на три місяці

Getin Holding отримав рішення НБУ щодо продовження на три місяці наданого 29 квітня 2024 року шестимісячного терміну для продажу дочірнього українського Ідея Банк , зазначено в повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«При винесенні рішення про внесення змін Національний банк України врахував прохання Емітента щодо подовження строку реалізації акцій АТ „Ідея Банк“ (IBU), зокрема укладення договору купівлі-продажу акцій IBU від 18 жовтня 2024 року», — пояснюється в інформації.

Нагадаємо, що Getin Holding домовився щодо продажу IBU групі ТАС Сергія Тігіпка за $34 мільйони.

Ідея Банк

Ідея Банк працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки. Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже $162 млн.

Група ТАС

Група ТАС — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості. Власник Групи — Сергій Тігіпко.

Групі ТАС уже належать два банки — ТАСкомбанк і Універсал Банк.