Шанси на зниження ставки ФРС у грудні зросли до 92%

Трейдери очікують, що ФРС продовжить знижувати ставку на грудневому засіданні на 25 базисних пунктів. Шанси зросли до 92% після оприлюднення даних по інфляції в США.

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Інфляція

Споживча інфляція у Сполучених Штатах у листопаді зросла на 0,3%, а у річному вираженні на 2,7%, як і очікувалось. Попередній показник, у жовтні — 2,6%.

ФРС

На тлі виходу цих даних, шанси на те, що ФРС 18 грудня продовжить знижувати ставку на 25 б.п. зросли до 92%.

Реакція ринку

Індекс долара різко впав з 106,32 до 105,98 пункту на момент написання новини. Золото й біткоїн навпаки пішли вверх.