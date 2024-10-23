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23 жовтня 2024, 13:01

В «Дії» з'явились дві нові військові облігації

Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» два нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні.

Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» два нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯкі облігації з'явилисьВійськова облігація «Дебальцеве» із номінальною ставкою 16,5% річних і датою виплати — 12 травня 2027 та облігація «Авдіївка» — номінальна ставка 15,6% річних, дата виплати — 20 травня 2026 рік.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які облігації з'явились

Військова облігація «Дебальцеве» із номінальною ставкою 16,5% річних і датою виплати — 12 травня 2027 та облігація «Авдіївка» — номінальна ставка 15,6% річних, дата виплати — 20 травня 2026 рік.

Читайте: В «Дії» з'явились чотири нові військові облігації

«Кожна інвестиція — це крок до зміцнення обороноздатності країни. Ваші облігації допоможуть забезпечити необхідне для захисників та захисниць», — йдеться у повідомленні.

Як придбати

  • Зайдіть у Дію
  • Виберіть Військові облігації на головному екрані
  • Виберіть облігацію, партнера та кількість
  • Підпишіть та оплатіть у кілька кліків.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
potator
potator
23 жовтня 2024, 13:08
#
Предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
+
0
Anatoll France
Anatoll France
23 жовтня 2024, 14:16
#
Облігаціі як цінні папери успішно існують з 16 у Франціі та Нідерландах та США та багатьох інших.

Кріпта існує з 2000років — гарантій ніяких, випускає невідомо хто, підтримується корупціонерами.

Тим часом руснявиє боти та хомячки на мінфіне: облігаціі це лохотрон, кріпта — надійно!
Ахахахаха, *** не мамонт.
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
23 жовтня 2024, 14:21
#
Облигации Франции, США и даже Нидерландов конечно надёжно. А вот облигации Украины так же надёжны как сберкнижки сбербанка совка.
+
0
Anatoll France
Anatoll France
23 жовтня 2024, 15:29
#
А ось і перший тригернувся, і як завжди — 0 фактів. Зараз проведемо перепісь ховраків.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
23 жовтня 2024, 15:59
#
Лол, т. е. частичный дефолт по внешке это не факт? Нарушение «железных» договоренностей по ДияСити тоже не факт? Налоги задним числом? Я хз каким нужно быть мамонтом чтобы верить нашим властям в принципе и особенно в данный момент.
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