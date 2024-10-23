Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» два нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні.
23 жовтня 2024, 13:01
В «Дії» з'явились дві нові військові облігації
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Які облігації з'явились
Військова облігація «Дебальцеве» із номінальною ставкою 16,5% річних і датою виплати — 12 травня 2027 та облігація «Авдіївка» — номінальна ставка 15,6% річних, дата виплати — 20 травня 2026 рік.
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«Кожна інвестиція — це крок до зміцнення обороноздатності країни. Ваші облігації допоможуть забезпечити необхідне для захисників та захисниць», — йдеться у повідомленні.
Як придбати
- Зайдіть у Дію
- Виберіть Військові облігації на головному екрані
- Виберіть облігацію, партнера та кількість
- Підпишіть та оплатіть у кілька кліків.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Кріпта існує з 2000років — гарантій ніяких, випускає невідомо хто, підтримується корупціонерами.
Тим часом руснявиє боти та хомячки на мінфіне: облігаціі це лохотрон, кріпта — надійно!
Ахахахаха, *** не мамонт.