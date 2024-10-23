В «Дії» з'явились дві нові військові облігації

Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» два нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні.

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Які облігації з'явились

Військова облігація «Дебальцеве» із номінальною ставкою 16,5% річних і датою виплати — 12 травня 2027 та облігація «Авдіївка» — номінальна ставка 15,6% річних, дата виплати — 20 травня 2026 рік.

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«Кожна інвестиція — це крок до зміцнення обороноздатності країни. Ваші облігації допоможуть забезпечити необхідне для захисників та захисниць», — йдеться у повідомленні.

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