В «Дії» з'явились чотири нові військові облігації

Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» чотири нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з датами погашення від квітня 2025 року до червня 2026 року, за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Які облігації з'явились

Зокрема, облігації «Судак» із номінальною ставкою 16,24% річних і датою виплати 30 квітня 2025 року, «Гурзуф» — 15,25% і 4 червня 2025 року, «Лазурне» — 14,72% і 10 вересня 2025 року, «Джарилгач» — 15,47% і 10 червня 2026 року.

Мінцифри нагадало, що з додаванням нових паперів їхня загальна кількість у «Дії» зросла до 11. Зараз там можна купити також випуски з погашенням 20 листопада 2024 року («Асканія Нова»), 15 січня 2025 року («Сімферополь»), 12 березня 2025 року («Макіївка»), 18 червня 2025 року («Євпаторія»), 23 липня 2025 року («Джанкой»), 15 жовтня 2025 року («Керч») і 28 січня 2026 року («Бахчисарай»).

Посередниками виступають державні Сенс Банк і Укргазбанк, а також ICU, bond.ua і «Кінто».

Обіг ОВДП

Станом на 6 вересня в обігу перебувають ОВДП на загальну номінальну суму 1 трлн 677,30 млрд гривень. Найбільша частина перебуває у комерційних банків — 742,74 млрд грн і НБУ — 677,60 млрд грн, тоді як у юридичних і фізичних осіб — їх відповідно на 166,46 млрд грн і 63,52 млрд грн, у нерезидентів — на 26,22 млрд грн, територіальних громад — 0,76 млрд грн.

З початку року фізособи збільшили вкладення в ОВДП на 11,89 млрд грн, тоді як загалом їхній обсяг в обігу зріс на 105,67 млрд грн. За даними «Розрахункового центру», загалом в Україні на 1 вересня цього року було майже 193 тис. інвесторів порівняно з 166,1 тис. на початок року.

Нацбанк уточнив, що за січень-серпень цього року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 319 млрд грн в еквіваленті: 232,96 млрд грн, $1 млрд 456,6 млн і EUR670,8 млн. На погашення раніше випущених облігацій за цей період спрямовано 133,94 млрд грн, $1 млрд 126,6 млн і EUR841,2 млн.