В «Дії» з'явились чотири нові військові облігації

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 вересня 2024, 9:19

В «Дії» з'явились чотири нові військові облігації

Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» чотири нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з датами погашення від квітня 2025 року до червня 2026 року, за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Міністерство цифрової трансформації додало до «Дії» чотири нові випуски військових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з датами погашення від квітня 2025 року до червня 2026 року, за традицією надавши їм імена окупованих міст, селищ і територій в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які облігації з'явились

Зокрема, облігації «Судак» із номінальною ставкою 16,24% річних і датою виплати 30 квітня 2025 року, «Гурзуф» — 15,25% і 4 червня 2025 року, «Лазурне» — 14,72% і 10 вересня 2025 року, «Джарилгач» — 15,47% і 10 червня 2026 року.

Мінцифри нагадало, що з додаванням нових паперів їхня загальна кількість у «Дії» зросла до 11. Зараз там можна купити також випуски з погашенням 20 листопада 2024 року («Асканія Нова»), 15 січня 2025 року («Сімферополь»), 12 березня 2025 року («Макіївка»), 18 червня 2025 року («Євпаторія»), 23 липня 2025 року («Джанкой»), 15 жовтня 2025 року («Керч») і 28 січня 2026 року («Бахчисарай»).

Посередниками виступають державні Сенс Банк і Укргазбанк, а також ICU, bond.ua і «Кінто».

Обіг ОВДП

Станом на 6 вересня в обігу перебувають ОВДП на загальну номінальну суму 1 трлн 677,30 млрд гривень. Найбільша частина перебуває у комерційних банків — 742,74 млрд грн і НБУ — 677,60 млрд грн, тоді як у юридичних і фізичних осіб — їх відповідно на 166,46 млрд грн і 63,52 млрд грн, у нерезидентів — на 26,22 млрд грн, територіальних громад — 0,76 млрд грн.

З початку року фізособи збільшили вкладення в ОВДП на 11,89 млрд грн, тоді як загалом їхній обсяг в обігу зріс на 105,67 млрд грн. За даними «Розрахункового центру», загалом в Україні на 1 вересня цього року було майже 193 тис. інвесторів порівняно з 166,1 тис. на початок року.

Нацбанк уточнив, що за січень-серпень цього року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 319 млрд грн в еквіваленті: 232,96 млрд грн, $1 млрд 456,6 млн і EUR670,8 млн. На погашення раніше випущених облігацій за цей період спрямовано 133,94 млрд грн, $1 млрд 126,6 млн і EUR841,2 млн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають antonov3765, potator и 23 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами