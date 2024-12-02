Трамп пригрозив БРІКС 100% митами, якщо вони впровадять альтернативу долара

Новообраний американський президент Дональд Трамп пригрозив об'єднанню БРІКС введенням 100% мит, якщо ті впровадять власну валюту. Про це він написав у X (Twitter), передає «Європейська правда».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція Трампа

Як заявив Трамп — ідея щодо того, що країни БРІКС «намагаються відійти від долара, поки ми [Штати] стоїмо і дивимося — В МИНУЛОМУ».

За його словами, США вимагають від цих країн зобов'язання, що вони і не створюватимуть нову валюту БРІКС, і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту на заміну «могутнього долара США».

Новообраний американський лідер акцентував, що в іншому випадку країни-члени БРІКС зіткнуться зі стовідсотковими митами, їм слід очкувати, що вони «попрощаються з продажами у чудовій економіці США».

Читайте: БРІКС не зміг підірвати світове панування долара — доповідь

«Вони можуть піти знайти іншого „лоха!“ (англ. sucker — ред.). Немає шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує, повинна помахати Америці на прощання», — додав Трамп.

Зауважимо, напередодні саміту БРІКС у жовтні агентство The Economist писало, що росія намагається за допомогою БРІКС створити альтернативну міжнародну фінансову систему, яка б зменшила залежність від долара США.

22 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи проведення саміту БРІКС в росії, заявив, що не розглядають саме об'єднання країн як загрозу західним альянсам.

Читайте: Країни БРІКС відмовилися разом із путіним боротися проти Заходу та долара — Bloomberg

БРІКС сформували Бразилія, росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати.