БРІКС не зміг підірвати світове панування долара — доповідь

Країни БРІКС вже роками говорять про створення альтернативи долару та роботу над зменшенням його ролі. Чи вдалося їм щось зробити у цьому напрямі та чи може юань кинути виклик основній валюті, пише Reuters. «Мінфін» публікує переклад статті.

У дослідженні «Моніторинг домінування долара», яке підготував Atlantic council, йдеться про те, що долар продовжує домінувати в резервних активах, торгових рахунках та валютних операціях у всьому світі, і його роль, як основної світової резервної валюти, залишається незмінною в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Домінування долара — надмірна роль долара США у світовій економіці — останнім часом посилилося завдяки силі американської економіки, посиленню грошово-кредитної політики та підвищеним геополітичним ризикам, хоча економічна фрагментація посилила прагнення країн БРІКС перейти на інші міжнародні та резервні валюти.

У доповіді Atlantic council йдеться про те, що санкції проти росії, запроваджені G7 після нападу рф на Україну, прискорили зусилля країн БРІКС щодо створення валютного союзу, але група не змогла досягти прогресу у своїх зусиллях щодо дедоларизації.

БРІКС — міжурядова організація, до якої входять Бразилія, росія, Індія, Китай, ПАР, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати.

Рада повідомила, що за 12 місяців, до травня 2024 року, китайська система транскордонних міжбанківських платежів (CIPS) поповнилася 62 прямими учасниками, що стало збільшенням на 78%, і загальна кількість учасників досягла 142 прямих та 1 394 непрямих.

Переговори про створення платіжної системи всередині БРІКС все ще знаходяться на початковій стадії, проте двосторонні та багатосторонні угоди в рамках групи можуть із часом стати основою для створення платформи обміну валют. Однак ці угоди нелегко масштабувати, оскільки переговори щодо них ведуться в індивідуальному порядку, йдеться у доповіді.

У ній наголошується, що Китай активно підтримує ліквідність юаня через своп-лінії зі своїми торговими партнерами, проте частка юаня у глобальних валютних резервах знизилася до 2,3% із піку у 2,8% у 2022 році.

«Можливо, це пов'язано з тим, що керуючі резервами стурбовані станом економіки Китаю, позицією Пекіна щодо російсько-української війни та потенційним вторгненням Китаю на Тайвань, що сприяє сприйняттю юаня як геополітично ризикованої резервної валюти», — йдеться у доповіді.

Євро, який колись вважався конкурентом долара на міжнародній арені, також слабшає як альтернативна валюта, і ті, хто хоче знизити ризик, переходять на золото, йдеться у звіті.

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У ньому йдеться про те, що російські санкції дали зрозуміти керуючим резервами, що євро схильний до тих самих геополітичних ризиків, що й долар. Побоювання щодо макроекономічної стабільності, фіскальної консолідації та відсутності європейського союзу ринків капіталу також знижують міжнародну роль євро.