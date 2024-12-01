Китайські торговці призупинили продажі в росії через падіння рубля

Різке знецінення російського рубля та зростаючі очікування щодо девальвації викликали широке занепокоєння серед китайських підприємців, що спонукало багатьох призупинити продажі на російських платформах електронної комерції. Про це повідомляє South China Morning Post.

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Падіння рубля до найнижчого рівня з березня 2022 року викликало занепокоєння серед китайських підприємців, особливо тих, хто торгував у російській валюті.

«Триваюча девальвація рубля створює серйозні втрати для китайських підприємців», — сказав Енді Гуо, засновник Waimaojia, бізнес-платформи на WeChat, яка залучила багатьох торговців, орієнтованих на російський ринок.

За його словами, на кількох основних платформах електронної комерції в росії, включаючи Ozon, Wildberries і Yandex Market, працює близько 150 000 китайських торговців, і їх кількість продовжує швидко зростати.

«Російські споживачі дійсно мають купівельну спроможність порівняно з іншими ринками, що розвиваються. Але зараз девальвація рубля настільки страшна, а рівень повернень клієнтів настільки високий, а також витрати на логістику, що багатьом китайським продавцям доводиться відмовлятися від повернення своєї продукції в Китай, і ми втрачаємо багато грошей», — сказав один китайський торговець.

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Також ситуацію ускладнюють проблеми з платежами. Один із операторів електронної комерції у Шеньчжені розповів, що його компанія відправила в росію товарів на сотні мільйонів юанів, але досі не отримала оплати від Wildberries.

Інший продавець зазначив, що отримані в росії рублі можна обміняти лише на чорному ринку, що є ризикованим.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що продажі китайських автомобілів у росії досягли нових рекордів після того, як рф стала найбільшим експортним ринком для автовиробників із Китаю через санкції, які змусили західні бренди розірвати зв’язки з Москвою.