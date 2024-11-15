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15 листопада 2024, 13:16

У росії різко зросли продажі китайських авто після санкцій Заходу

Продажі китайських автомобілів у росії досягли нових рекордів після того, як рф стала найбільшим експортним ринком для автовиробників із Китаю через санкції, які змусили західні бренди розірвати зв’язки з Москвою. Про це повідомляє Financial Times.

Продажі китайських автомобілів у росії досягли нових рекордів після того, як рф стала найбільшим експортним ринком для автовиробників із Китаю через санкції, які змусили західні бренди розірвати зв’язки з Москвою.
Фото: AI

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Різке зростання продажів автомобілів у росії допомогло китайським автовиробникам у той час, коли Пекін стикається з підвищенням тарифів на експорт електромобілів до США та ЄС. Це також сприяло швидкій зміні автомобільної культури у рф.

«Люди голосують своїми гаманцями. Якщо ви купуєте авто, ваш вибір — це або Лада, або надзвичайно дорогий європейський автомобіль, завезений як „сірий“ імпорт, або дуже добре обладнаний і відносно недорогий китайський автомобіль», — зазначив московський автоблогер Ілля Фролов.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну спричинило різке падіння продажів автомобілів європейських, корейських і японських виробників, які раніше домінували на російському ринку.

Найбільший ринок для китайських авто

На момент вторгнення в лютому 2022 року частка цих брендів становила 69% від загальних продажів, за даними аналітичного агентства Avtostat. Наразі їх частка знизилася до 8,5%, тоді як частка китайських виробників за цей же період зросла з 9% до 57%.

У перші дев’ять місяців 2024 року росія стала найбільшим експортним ринком для автомобілів китайського виробництва, обсяг експорту склав 849 951 од., за даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA). Для порівняння, другий за величиною ринок — Мексика — імпортувала менш ніж половину цього обсягу.

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«Вражаюче зростання експорту китайських автомобілів за останні роки значною мірою залежить від внеску російського ринку. Різкі коливання та зміни у конкурентному ландшафті російського авторинку створили для китайських автовиробників значні можливості для продажів і великі прибутки» — зазначив Цуй Дуншу, генеральний секретар CPCA.

Приблизно 90% китайських автомобілів, які продаються в росії, оснащені двигунами внутрішнього згоряння. Однак більше ніж 15 000 автомобілів, вироблених Li Auto, виробником електромобілів, що спеціалізується на просторих гібридних позашляховиках, було продано в росії за перші вісім місяців 2024 року.

Розширення присутності китайських автовиробників настільки значне, що до нових компаній поспішили не лише покупці, а й професіонали автомобільної галузі.

«Майже всі, хто раніше працював зі західними компаніями, тепер перейшли на китайські. Спочатку ми майже нічого не знали про цих виробників, як з ними працювати, чи навіть як правильно вимовляти їхні назви», — зазначив Вадим Горжанкін, директор PR-агентства «Красное Слово» в Москві, яке співпрацює з автомобільною індустрією.

Експорт до рф

За даними китайської митниці, у вересні китайські автовиробники експортували до росії автомобілі на суму $1,8 млрд — це останній місяць, за який є повні дані. Для порівняння, у вересні 2021 року цей показник становив лише $96 млн.

Хоча неофіційні автодилери досі ввозять у рф західні бренди через паралельний імпорт, високі ціни суттєво скоротили кількість їхніх традиційних клієнтів.

Наприклад, у Німеччині водії можуть придбати BMW X5 30d приблизно за $95 000, повідомляється на офіційному сайті компанії. В росії ціни на таку ж модель коливаються від $152 000 до $203 000, за даними інтернет-платформи Auto.ru.

Аналогічний Exeed VX китайського виробництва коштує близько $56 000. Його виробник Chery є одним із лідерів продажів у росії, поряд із Great Wall Motor та Geely.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
15 листопада 2024, 13:20
#
Obvious Times
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0
huliolopez
huliolopez
15 листопада 2024, 13:55
#
Все як було в 90ті - ті хто можуть собі дозволити їздять на БМВ і Мерседесах, а хто не можуть — на гнілих Ксяомі
+
0
bonv
bonv
15 листопада 2024, 14:54
#
Пофіг
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