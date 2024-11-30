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30 листопада 2024, 10:00

Кабмін затвердив нові правила бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, які вже мають статус критично важливих, але ще не оновили його за новими правилами, бронювати співробітників від мобілізації після 1 грудня, але така відстрочка діятиме лише до 28 лютого. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, які вже мають статус критично важливих, але ще не оновили його за новими правилами, бронювати співробітників від мобілізації після 1 грудня, але така відстрочка діятиме лише до 28 лютого.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Забронювати працівника на довший строк можна буде лише після отримання статусу критично важливого підприємства за новими правилами.

Відповідні зміни до постанов № 76 та № 1332 Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 29 листопада.

З 1 грудня процедура бронювання знову стане доступною через портал «Дія». Для того, щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно до кінця лютого отримати або оновити свою критичну важливість за новими критеріями.

«Водночас уряд передбачив для підприємств з діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників, або у разі завершення бронювання діючих працівників. Тобто, до кінця відведеного строку на оновлення критичності. За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності — бронювати працівників на строк до 12 місяців», — пояснили у Мінекономіки.

Механізм перевірки зарплат

Крім того, Кабмін спростив механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють.

Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі «Дія» має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тис. грн.

«Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діюче бронювання працівника йому буде достатньо встановити рівень зарплати вищу за 20 тис. грн з дати бронювання без обов’язку мати вищу зарплату у попередній період. Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо він відповідає вимогам щодо рівня зарплати», — додали у Мінекономіки.

Водночас ті підприємства, які декларативно подадуть недостовірний рівень зарплати працівників, позбавлять статусу критично важливих, попередили у міністерстві.

Ключові дати

  • З 1 грудня 2024 року бронювання стане доступним через портал «Дія».
  • Критично важливі підприємства повинні оновити свою критичність до 28 лютого 2025 року.
  • Критично важливі підприємства, які поки не оновили критичність — зможуть бронювати працівників. Бронювання буде діючим до 28 лютого 2025 року.
  • Критично важливі підприємства, які оновили критичність — зможуть бронювати працівників на довший строк до 12 місяців.

Як забронювати працівника з 1 грудня

Підприємству потрібно оновити критичність. Тобто подати пакет документів, які підтверджують, що воно відповідає трьом критеріям з восьми.

Два критерії обов’язкові:

  • Перший. Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (це приблизно 20 тис. грн). І також зарплата працівника, якого бронює підприємство має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тис. грн).
  • Другий. Компанія не повинна мати заборгованості зі сплати податків.
  • Третій критерій підприємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові № 76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

Куди подавати документи для оновлення чи отримання критичності

Пакет документів потрібно подати до ОВА чи профільного для вас міністерства. На розгляд документів — до 10 днів. Комісії регулярно збираються для ухвалення рішень.

Якщо оновили критичність

Переходьте на портал «Дія». З 1 грудня можна подати список працівників на бронювання. Процедура незмінна. Керівник компанії подає списки працівників на бронювання.

  • Авторизуйтесь в електронному кабінеті на порталі «Дія».
  • У розділі послуги оберіть «Бронювання».
  • Виберіть опцію Подати заяву.
  • Вкажіть дані працівників для бронювання.
  • Підтвердьте заробітну плату працівника, якого бронюєте.
  • Перевірте заяву та підпишіть її (підпис має поставити керівник підприємства або підписант).
  • Очікуйте результату:
  • Заява обробляється протягом трьох днів.
  • Повідомлення надходить на електронну пошту та в особистий кабінет, успішне бронювання буде відображатись у «Резерв+» працівника.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+35
TAN72
TAN72
30 листопада 2024, 10:44
#
Все особы приближенные к кормушке и так получат бронь, на убой снова пойдут обычные люди
+
+26
mantis05
mantis05
30 листопада 2024, 12:41
#
Война- то для бедных
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