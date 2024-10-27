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27 жовтня 2024, 8:30

«Тисяча Зеленського»: В Мінекономіки пояснили, як отримати гроші

Тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії». Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Суспільне.

Тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії».
Фото: koda.gov.ua

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Як отримати

Ідеться про 1 тисячу гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Ці гроші можна буде використати упродовж трьох зимових місяців.

«Гроші надходитимуть на картку „Національного кешбеку“, потрібно буде її відкрити. Це віртуальна картка, її можна відкрити через „Дію“ — вже підключені всі популярні банки, якими користуються українці», — пояснив Соболев.

Читайте: З 1 грудня кожна сім'я в Україні отримає 1000 гривень — Зеленський

На що можна витратити

За його словами, ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книжок, інші послуги, що додатково підтримають український малий і середній бізнес. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ.

Скільки коштуватиме бюджету програма

Стосовно того, у скільки обійдеться державі ця програма, перший заступник міністра пояснив: її фінальна сума на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть нею скористатися.

Він зауважив, що нових коштів з бюджету виділяти не будуть. Натомість будуть використані кошти, які були раніше виділені на різні програми підтримки.

«Це не нові кошти. Це кошти від існуючих програм, які ми переспрямуємо. Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо ці кошти були виділені донорами в наш бюджет, а там умова — не можна спрямовувати на військові видатки», — розповів заступник міністра економіки.

Нагадаємо

В листопаді 2021 року Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення коронавірусу, отримає від держави тисячу гривень.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

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0
Bogdan Suvorov
Bogdan Suvorov
27 жовтня 2024, 9:06
#
Витрачу на мобільний зв’язок та оптичний інтернет
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 жовтня 2024, 9:19
#
Дія буде поширюватися в країнах Європи про це нас запевняли потужні менеджери. виявилось, що в країнах Європи діє закон GDPR про захист персональних даних, тому Дія не може працювати для громадян ЄС
+
+68
Alek Cristo
Alek Cristo
27 жовтня 2024, 9:34
#
Щось я не бачу, щоб він зі свого карману виділяв ці кошти. А те, що з б’юджету — це за наші ж податки… Не здивуюсь, що багато тупих людей зрадіє цьому і буде прославляти владу.
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+30
Drinkme
Drinkme
27 жовтня 2024, 9:50
#
Жаль що багато «тупих» людей навіть не читають звідки взялися гроші для данної програми, а їм просто удобніше писати про зраду) Я не розумію що поганого в цій програмі? Якщо вона вам не подобається, не реєструйтеся. Кому потрібна ця 1000 грн чи він хоче допомогти ВСУ, то отримає ці кошти та витратись так як рахує потрібно.
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0
D3N
D3N
27 жовтня 2024, 10:06
#
А если человек не хочет что бы с его кармана постоянно выворачивали последние деньги путем постоянно растущих тарифов, налогов, военного сбора — тоже можно если не нравится «просто не зарегистрироваться» !?
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0
Drinkme
Drinkme
27 жовтня 2024, 10:24
#
Я вас цілком підтримую, але ми зараз дискутуємо про «Тисячу Зеленського».
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0
Саша Ник
Саша Ник
27 жовтня 2024, 10:54
#
1000 грн. в обмен на получение повестки в ТЦК. Патриоты, готовы?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 жовтня 2024, 10:58
#
Тисячу гривень … українцям будуть нараховувати
на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії».

Де ти там знайшов хоть щось про ТЦК
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0
mcart
mcart
27 жовтня 2024, 10:56
#
Багато пенсіонерів не користуються «Дією»
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