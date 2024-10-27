«Тисяча Зеленського»: В Мінекономіки пояснили, як отримати гроші

Тисячу гривень у рамках програми допомоги, анонсованої Володимиром Зеленським, українцям будуть нараховувати на картку «Національного кешбеку», яку можна відкрити в «Дії». Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Суспільне .

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Як отримати

Ідеться про 1 тисячу гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Ці гроші можна буде використати упродовж трьох зимових місяців.

«Гроші надходитимуть на картку „Національного кешбеку“, потрібно буде її відкрити. Це віртуальна картка, її можна відкрити через „Дію“ — вже підключені всі популярні банки, якими користуються українці», — пояснив Соболев.

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На що можна витратити

За його словами, ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книжок, інші послуги, що додатково підтримають український малий і середній бізнес. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ.

Скільки коштуватиме бюджету програма

Стосовно того, у скільки обійдеться державі ця програма, перший заступник міністра пояснив: її фінальна сума на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть нею скористатися.

Він зауважив, що нових коштів з бюджету виділяти не будуть. Натомість будуть використані кошти, які були раніше виділені на різні програми підтримки.

«Це не нові кошти. Це кошти від існуючих програм, які ми переспрямуємо. Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того, ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо ці кошти були виділені донорами в наш бюджет, а там умова — не можна спрямовувати на військові видатки», — розповів заступник міністра економіки.

Нагадаємо

В листопаді 2021 року Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення коронавірусу, отримає від держави тисячу гривень.