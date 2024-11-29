Вчора, 28 листопада, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що зважаючи на термін публікації закону про історичне підвищення податків, він набуде чинності з 29 листопада, але сьогодні він спростував цю інформацію.
Закон про історичне підвищення податків набуде чинності як і планувалося з 1 грудня
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Закон буде опубліковано у газеті «Голос України» 30 листопада. Відтак він набуде чинності як і планувалося з 1 грудня.
При цьому Гетманцев вибачився перед бухгалтерами.
«Шановні бухгалтери, вибачте за втрачені нервові клітини», — написав він у Telegram.
Нагадаємо
Вчора, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків.
Як зміняться податки
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Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.
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Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.
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Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).
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Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.
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Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов — до 25% з 2025-го.
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Коментарі - 6
Круто працювати офіційно, щоб влада могла роздати по тисячі тим хто працює не офіційно :)
тих, хто працює неофіційно і не платить податки обслуговує медицина, поліція, освіта, держоргани, захищає армія і т.д.
хоча і їх можна зрозуміти… напевне, 70% податків так чи інакше розкрадається…
Надо больше денег на всякий бред тратить при неработающей экономике.