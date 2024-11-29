Закон про історичне підвищення податків набуде чинності як і планувалося з 1 грудня

Вчора, 28 листопада, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що зважаючи на термін публікації закону про історичне підвищення податків, він набуде чинності з 29 листопада, але сьогодні він спростував цю інформацію.

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Закон буде опубліковано у газеті «Голос України» 30 листопада. Відтак він набуде чинності як і планувалося з 1 грудня.

При цьому Гетманцев вибачився перед бухгалтерами.

«Шановні бухгалтери, вибачте за втрачені нервові клітини», — написав він у Telegram.

Нагадаємо

Вчора, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків.

Як зміняться податки

Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.

Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.

Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).

Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.

Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов — до 25% з 2025-го.

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