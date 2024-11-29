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29 листопада 2024, 9:17

Закон про історичне підвищення податків набуде чинності як і планувалося з 1 грудня

Вчора, 28 листопада, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що зважаючи на термін публікації закону про історичне підвищення податків, він набуде чинності з 29 листопада, але сьогодні він спростував цю інформацію.

Вчора, 28 листопада, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що зважаючи на термін публікації закону про історичне підвищення податків, він набуде чинності з 29 листопада, але сьогодні він спростував цю інформацію.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниАле виявилося, що закон буде опубліковано у газеті «Голос України» 30 листопада.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Закон буде опубліковано у газеті «Голос України» 30 листопада. Відтак він набуде чинності як і планувалося з 1 грудня.

При цьому Гетманцев вибачився перед бухгалтерами.

«Шановні бухгалтери, вибачте за втрачені нервові клітини», — написав він у Telegram.

Нагадаємо

Вчора, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків.

Як зміняться податки

  • Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.

  • Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.

  • Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).

  • Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.

  • Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов — до 25% з 2025-го.

Читайте також: Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+23
Kikudzuki
Kikudzuki
29 листопада 2024, 9:29
#
Только у нас могут одновременно и налоги повышать и каждому по тысяче раздавать… 🙄🤔🙂‍↔️😳
+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
29 листопада 2024, 10:57
#
Сподобався пост в твітері:

Круто працювати офіційно, щоб влада могла роздати по тисячі тим хто працює не офіційно :)
+
0
Hennady
Hennady
29 листопада 2024, 11:09
#
І так все — не тільки тисяча…
тих, хто працює неофіційно і не платить податки обслуговує медицина, поліція, освіта, держоргани, захищає армія і т.д.
хоча і їх можна зрозуміти… напевне, 70% податків так чи інакше розкрадається…
+
+23
Sarevok
Sarevok
29 листопада 2024, 10:16
#
Потужно, історично, незламно. Так переможемо 💪💪💪
+
0
Riojas
Riojas
29 листопада 2024, 10:42
#
В итоге фоп-3 платят новый сбор со следующего отчётного периода или за декабрь тоже?
+
0
godvinik
godvinik
29 листопада 2024, 11:34
#
В итоге налоговики не получат и того что получали ранее, все закроются и в тень уйдут.
Надо больше денег на всякий бред тратить при неработающей экономике.
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