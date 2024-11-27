Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів

Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків «заднім числом» для фізичних осіб підприємців (ФОП) у 2024 році. Про це повідомляє заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 1 жовтня на 1 січня 2025. Тобто повністю відстояли, щоб прибрати з закону «заднє число», — повідомив він.

Водночас ця норма не стосується банківських установ.

Железняк також зазначив, що у Міністерстві фінансів очікують, що президент Володимир Зеленський скоро підпише закон про підвищення податків, а опублікують його так, щоб він запрацював з 1 грудня.