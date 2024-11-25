Продаж заправок Shell та інші зміни на паливному ринку: як вони позначаться на цінниках АЗС

У середині листопада Укрнафта повідомила про придбання 51%-ї частки мережі АЗС Shell в Україні. Це не єдині зміни на внутрішньому паливному ринку. «Мінфін» розбирався, як вони вплинуть на ціни на наших заправках.

Вітчизняний паливний ринок заходить на черговий «крутий віраж». По-перше, прискорюється збільшення паливного бізнесу. «Окрім великої угоди між державною компанією „Укрнафта“ та міжнародною мережею Shell, на продаж виставлено чимало невеликих регіональних заправних комплексів», — розповів «Мінфіну» засновник групи компаній «Прайм» (імпорт та продаж палива) Дмитро Леушкін.

На його думку, вже наступного року в Україні може залишитися не більше п'яти великих мереж АЗС, а решта будуть змушені або продаватися, або закритися. Ті, хто залишиться, зможуть диктувати ринку свої умови.

По-друге, в Україні продовжують падати продажі палива. «За підсумками цього року, буде мінус 10%, із початку війни — мінус 20−30%. Що менше проливання, то вища собівартість, і, отже, цінник», — пояснює Леушкін.

По-третє, вже у січні 2025 року стартує черговий етап збільшення паливних акцизів. Це означає, що ціни на бензин та дизель зростуть ще на 1,52 грн за літр, що може ще більше обвалити попит.

Втім, є варіанти. Наприклад, якщо впадуть котирування на нафту (а це входить до планів нового президента США Трампа та низки країн ОПЕК), українські автолюбителі можуть і не помітити «акцизної націнки».

Угода з Shell: як в Україні народжується «паливний монстр»

Державна «Укрнафта» планує придбати частку Shell на нашому ринку. Йдеться про 51% мережі АЗС Shell, а це близько 120 заправок. Інші 49% навесні цього року були націоналізовані та передані Фонду держмайна.

Причиною націоналізації є російський слід у компанії «Альянс Холдинг», яка донедавна володіла українською мережею заправок під брендом Shell. Раніше партнером Shell Netherlands із бізнесу в Україні був росіянин Едуард Худайнатов, який після початку війни опинився у списку санкцій. З жовтня минулого року Мінфін намагався націоналізувати 49% мережі АЗС, хоча на той момент Худанайтов вже надійно «замів сліди» — Shell довела свою частку в українській доньці до 97,4%.

Тому розпочалися розгляди у судах. Спершу ситуація розвивалася на користь Shell — на початку цього року Вищий антикорупційний суд не дозволив націоналізувати мережу.

Але навесні 2024 року Апеляційна палата ВАКС все ж таки дозволила націоналізувати 49% мережі заправок Shell, після чого вони перейшли в розпорядження Фонду держмайна. Решту — 51% — компанія Shell виставила на продаж.

Вартість угоди не розголошується. До війни мережу АЗС Shell оцінювали у понад $90 млн. 51% — це понад $45 млн. Зрозуміло, що нині цінник нижчий, крім того, за даними джерел на паливному ринку, в процесі торгів Shell дала непогану знижку. За експертними оцінками, йдеться приблизно про $20−25 млн.

Ця покупка дозволить «Укрнафті» збільшити свою мережу до 665 АЗС та стати найбільшим у країні гравцем за кількістю заправок.

Важливо, що йдеться про «хороші» активи. 34 із 118 заправок Shell розташовані у Києві та Київській області — а це найбільший сегмент національного паливного ринку. На цей регіон припадає до 10% усіх продажів автомобільного палива в країні.

Нагадаємо: перший «великий куш» «Укрнафті» дістався після того, як державі відійшла більша частина паливної імперії Коломойського — понад 400 АЗС під різними брендами. Але якість мережі була, м'яко кажучи, посередньою.

«70% — це одиночні колонки, „бочки“ з касами-кіосками. Плюс — розкидані периферією, далекими селами, розміщені на невеликих земельних ділянках, що не дозволяють розширити та модернізувати АЗС», — каже керівник консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

Пізніше «Укрнафта» отримала також близько сотні АЗС Glusko, які були націоналізовані через російських власників.

Але найцінніший актив для «Укрнафти» — це, безперечно, заправки Shell. Це, так би мовити, «вишенька на торті».

«Окрім гарного розташування та якісних станцій, перевага ще й у тому, що вони позиціонуються у преміальному сегменті, де держкомпанія до цього не працювала. Тобто з'являється шанс отримати нову аудиторію та наростити продажі», — пояснив «Мінфіну» Леушкін.

Ще минулого року, після передачі «Укрнафті» мережі Glusko, на ринку почали говорити про те, що держава створює «паливного монстра» та проводить паралелі з польською Orlen. Та, зокрема, відзначилася тим, що в період передвиборчої кампанії тримала цінники на паливо, що не дозволило підвищити їх і приватним АЗС (хоча об'єктивні причини для подорожчання були).

Після придбання Shell частка державної Укрнафти зросте. За оцінками Сергія Куюна, зараз через колонки «Укрнафти» проливається близько 8,5% всього палива, що реалізується в роздробі. Після угоди з Shell ця цифра може зрости ще на 2−3%.

«Укрнафта» активно зростає. Якщо у 2021 році продажі через одну АЗС складали 2 тисячі літрів на добу, то зараз — 3 тисячі, і обсяги й надалі збільшуються", — додав Куюн.

Крім того, експерти припускають, що держкомпанії може відійти друга частина мережі Shell — 49%, переданих ФДМ. Є також декілька спірних активів у Харківській та Полтавській області, за якими тягнеться російський шлейф. Тобто в перспективі «Укрнафта» зможе ще більше наростити свою частку на ринку. Що цілком дозволить їй у потрібні моменти задавати вигідні державі тренди з палива, наприклад, тримати чи навіть знижувати ціни на нього.

Чому в Україні падають продажі палива і що буде із «зайвими» АЗС

Угода з Shell — далеко не єдина на паливному ринку. Навесні цього року ринок активно обговорював злиття мереж «Паралель» та Motto. Дмитро Леушкін нещодавно сам продав свою мережу АЗС Prime (покупцем став бізнесмен, який займається оптовим постачанням нафтопродуктів).

«Продав, і дуже радий. Паливний ринок поступово збільшується, незабаром на ньому не залишиться навіть середніх, не кажучи вже про дрібні компанії», — каже Леушкін.

За його словами, ще, принаймні, декілька невеликих регіональних мереж шукають покупців. Йдеться про заправні комплекси у Запорізькій, Харківській, Львівській областях. Цінники різні. Наприклад, у Львові за один заправний комплекс власник хоче мільйон доларів, тоді як у Запорізькій області у рази дешевше можна купити вже мережу. «Все залежить від місця розташування, земельної ділянки, об'єкта нерухомості тощо», — пояснив Леушкін.

Одна з головних причин «розпродажу» АЗС — скорочення продажів палива.

«Споживання палива знижується. З початку війни воно впало на 20−30%, за останній рік — на 10%. Пояснення просте — економіка, м'яко кажучи, не зростає, забудови згортаються, плюс, на тлі масової мобілізації українські чоловіки різко обмежили свої маршрути і намагаються зайвий раз не виїжджати», — зазначає Леушкін.

Сергій Куюн стверджує, що продаж бензину та дизелю впаде, за підсумками цього року, не так катастрофічно — лише на 1%. А реалізація дизеля за рахунок масового вмикання генераторів навіть трохи зросте.

Але, на думку Лєушкіна, у статистиці не завжди враховують частку сірого ринку, який був дуже активний ще декілька років тому, і займав близько 20−30% ринку, а зараз його практично немає або частка дуже незначна.

Якщо динаміка падіння попиту залишиться незмінною, підуть «мінуси» й у АЗС, які працюють по-білому. Але ситуація може погіршитись. Вже зараз багато транспортних компаній починають розпродавати вантажівки, оскільки впала кількість замовлень і немає водіїв.

Вже наступного року український паливний ринок кардинально переформатується.

«Залишиться не більше п'яти великих АЗС, решта будуть змушені або продатися, або закритися. Тут виходить замкнене коло: що менше проливання, то вища собівартість, і, відповідно, цінник на заправці. Виграє той, хто зможе максимально сконцентрувати обсяги на своїх АЗС і дати споживачам найбільшу знижку. А вже після того, як великі мережі встановлять повний контроль на ринку, вони зможуть диктувати свої умови щодо цін», — каже Леушкін.

Куюн також не відкидає «чистки ринку», зазначаючи, що в Україні дуже висока, порівнюючи з ЄС, концентрація заправок. «Наприклад, є ділянки, де на відрізку у два кілометри розташовано 8 АЗС. Зрозуміло, що нормальна бізнес-модель, яка передбачає сплату всіх податків, за таких умов навряд чи виявиться життєздатною», — пояснює він.

Що буде з цінами на пальне

Керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев каже, що споживання палива чималою мірою знижується і на тлі цін, що зростають.

Влітку цього року в Україні підвищили акцизи на всі види автомобільного палива — бензин, дизель та газ. Збільшення акцизного збору було розбито на декілька етапів. Перший був у вересні (тоді цінники зросли щонайменше на 1−1,5 грн). Другий етап стартує у січні 2025 року.

За словами Куюна, цінники на дизель та бензин можуть зрости на 1,5−2 грн за літр. Подорожчання розпочнеться не відразу, оскільки, готуючись до нової акцизної планки, постачальники імпортують до країни додаткові обсяги палива. Цінники на АЗС переписуватимуть з лютого.

Але всі ці розрахунки щодо майбутнього подорожчання поки що досить умовні.

Річ у тім, що на роздрібний цінник впливає вартість нафтопродуктів, а також валютний курс (зниження або підвищення курсу на 1 гривню дає приблизно 60 копійок різниці у ціні на літрі палива). Ціни на нафтопродукти прив'язані до котирувань на нафту, а щодо них — повна невизначеність. Трамп уже пообіцяв залити американський ринок дешевою нафтою, після чого котирування на біржах упали на 2%.

«Крім того, всі чекають на рішення країн ОПЕК щодо збільшення видобутку», — каже Леушкін. ОПЕК раніше планував розпочати збільшення видобутку з грудня, але потім відклав його на місяць.

Загалом же є прогнози, що вже до травня 2025 року світові котирування на нафту можуть обвалитися до 50, і навіть 40 доларів за барель (зараз — понад 74 доларів). І, якщо здешевлення «чорного золота» буде таким помітним, зрозуміло, що впадуть цінники і на бензин, і на дизель.

Плюс, в Україні знижується курс євро, до якого прив'язані паливні акцизи.

Тому для більшості автовласників заплановане підвищення палива може пройти непоміченим.

Це не стосується тих, хто заправляється автогазом.

За даними агентства «Нафторинок», цінники на газ на українських заправках досягли 35 грн за літр, а на деяких АЗС — 37 грн. Після підвищення акцизу у січні вартість газу становитиме 40 грн за літр. Головна причина — різке підвищення акцизу на автомобільний газ, який у січні зросте відразу на 17% (зі 148 до 173 євро за тисячу літрів). І це при тому, що у вересні через підвищення акцизів газ подорожчав майже на 6,5 грн за літр.

Автогаз продає ціна, тому, в міру його подорожчання, багато водіїв відмовляються від цього виду палива і переходять на бензин. Чергова хвиля такого переходу спостерігатиметься у січні-лютому наступного року. Це може рекордно обвалити продажі автогазу, але активізувати реалізацію бензину.