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19 листопада 2024, 19:28

Укрнафта купує мажоритарну частку мережі АЗС Shell в Україні

ПАТ «Укрнафта», що зокрема є частиною Групи Нафтогаз, та міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання частки 51% у ТОВ «Альянс Холдинг». Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

ПАТ «Укрнафта», що зокрема є частиною Групи Нафтогаз, та міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання частки 51% у ТОВ «Альянс Холдинг».
Фото: ukrnafta.com

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Зазначається, що провідний міжнародний інвестиційно-банківський радник Rothschild & Co провів оцінку угоди та активів. При цьому сума угоди поки не розголошується.

Найближчими днями «Укрнафта», яка визначена переможцем конкурентного процесу, разом із Shell звернеться до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію, який є обовʼязковою передумовою завершення угоди.
Після його отримання Укрнафта зможе повністю завершити угоду та набути всіх прав і обов'язків акціонера.

«Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що включає в себе 118 працюючих АЗК, а також інше майно. Прибуток, який отримуватиме „Альянс Холдинг“, надходитиме до державного бюджету у вигляді дивідендів», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Shell

Shell входить до ТОП-10 мереж за обсягами продажів в Україні:
118 працюючих автозаправних комплексів, № 9 за реалізацією пального за результатами 9 місяців 2024 року та № 7 за кількістю АЗК, що розташовані переважно в сприятливих зонах з інтенсивним трафіком.

Протягом року буде проведено ребрендинг усіх АЗК. Умови існуючих договорів В2В виконуватимуться у повному обсязі. Також буде збережено персонал компанії - 1550 працівників, які працюють на АЗК та в головному офісі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд державного майна наприкінці жовтня 2024 року офіційно став власником 49% статутного капіталу ТОВ «Альянс Холдинг», яке керує мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

Ця частка раніше належала росіянину Едуарду Худайнатову, який потрапив під санкції після початку повномасштабної війни.

За рішенням Вищого антикорупційного суду його українські активи, зокрема частка в Альянс Холдингу, були стягнені в дохід держави.

На виконання цього рішення попередніх власників ТОВ «Альянс Холдинг» — Cicerone Holding B.V. і Bogstone Holding B.V. — вивели з переліку засновників компанії, була затверджена нова структура власності:

  • Shell Overseas Investments B.V. — 51%;
  • Фонд державного майна України — 49%.

Shell раніше повідомляв, що після початку повномасштабної війни частка Худайнатова в ТОВ «Альянс Холдинг» скоротилася до 2,56%, а непряма частка Shell зросла до 97,44%.

«Згідно із законодавством Нідерландів та на основі рішень суду Нідерландів кількість акцій, якими володіє Shell, зросла завдяки грошовим вливанням Shell в український бізнес, чого не відбулося з боку іншого партнера по холдингу», — казали в компанії.

Довести це в українському суді Shell не вдалося.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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