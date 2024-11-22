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22 листопада 2024, 12:30

Чому путін погрожує світу ядеркою, та хто ще «за» те, щоб натиснути червону кнопку

Росія переписує ядерну доктрину та підвищує ставки у війні. Чому вона це робить, розмірковував керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Росія переписує ядерну доктрину та підвищує ставки у війні.

Виступ путіна із завуальованими ядерними погрозами. Що все це означає?

1. путін почав гру в Карибську кризу-2 і це головна гра його життя. Він завжди мріяв переграти цю кризу і взяти «на слабо» США, бо вважає, що саме тоді Хрущов міг зламати хід історії, і якби тоді не злякався, США були б зламані.

2. ⁠Він взагалі все робить виключно з оглядкою на США і в усьому апелює до США.

3. ⁠Він звужує собі поле для маневрів. Максимально підвищивши ставки, вимагаючи (просячи), щоб Трамп йому подзвонив першим. Це взагалі ідея-фікс, щоб йому подзвонили і почали з ним розмовляти. Сама по собі розмова для нього означатиме в його уяві, що його бояться. А це важливіше за домовленості. Будучи боягузом по натурі, він завжди отримує насолоду від страху супротивника.

4. ⁠Російські еліти перелякані та точно вже вважають, що треба щось із цим робити. Вони йому не пробачать цього переляку, хоч як би це дивно не звучало зараз. Він остаточно порушує всі договори. Але тепер він не просто робить їх біднішими, він робить їх співучасниками вбивства самих себе. А на колективний суїцид вони не готові. І це обов'язково змінюватиме настрої еліт. Хоча й і з відтяжкою в часі.

5. ⁠Дуже цікаво, але Китай мовчить. Китай вважає, що це його шанс на переговори зі США. Взагалі, ядерний удар їм може бути вигідний, бо тоді США змушені будуть йти до них на переговори. Щоправда, тоді невідомим залишатиметься те, як і хто ззовні зіграє в зміну влади у рф. Плюс, зʼявиться чинник КНДР, хоча цей чинник Китай може відносно легко вирішити, задушивши Кіма в обіймах.

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6. ⁠В оточенні путіна точно є група людей, якій вигідний ядерний удар, бо тоді вони зможуть ізолювати путіна в бункері. Думаю, цю групу очолює Кірієнко.

7. Вперше за ці три роки можу сказати, що зʼявляється загроза ядерного удару. Поки що невелика, але вона є. І головна причина — зацікавленість групи людей в оточенні путіна, які підігріватимуть його амбіції, щоб потім його ізолювати і скинути.

8. ⁠Головне питання тепер знову одне: ми є обʼєктами. І тут у нас, як і 24.02.22 р., є тільки одна гра — не злякатися, щоб стати субʼєктами. У 2022 році нам це вдалося. Вдасться і тепер.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Criptor82
Criptor82
22 листопада 2024, 13:16
#
1. Хрущов не програв, Кеннеді прибрав ракети Юпітер з Турції. Карибська криза притягнута за вуха, загрози ударів по США не має. 2. Це логічно, а до кого ще апелювати? 3. Маячня, він боїться лише того, що його оточення буде вважати слабаком. Акела не може промахнутися, бо зграя його порве (він часто цитував Мауглі). 4. Частково правда, але у них не має силового ресурсу. В цю гру готові грати лише «сімейні». 5. Намішали все в кучу, Китай давно бажає заморожування, вони Шовковий шлях в ЄС будують не для того, щоб ЄС згорів у війні. 6. Частково правда, але не думаю що це Кірієнко, скоріше Патрушев. 7. Загроза була завжди, питання в тому, що ізолювати не вийде. У нього повний контроль над силовим ресурсом. В Кремлі сидять вихідці з ФСО. Кремлем керує Комендант. Ключова фігура Дюмін. Міністра оборони теж змінили по цій причині. 8. Смішно, в лютому 2022 країну спас народ та пара генералів, народ не є суб'єктом гри, і ніколи не був.
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0
AlexeyFinance
AlexeyFinance
22 листопада 2024, 14:06
#
Боже какой бред
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