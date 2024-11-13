«Чому економіка рф досі зростала попри війну та що зміниться у 2025 році»

З 2014 року безліч економістів та експертів вправлялись в прогнозах, коли росія повторить історію з дефолтом чи навіть, розпадеться. У супереч цим прогнозам після повномасштабного вторгнення в Україну російська економіка навіть зростала. Але сьогодні уже цілком зрозуміло, що 2025 рік покладе цьому край. Як це має відбутися, розповів економіст Олексій Петрівський.

Що не так із зростанням економіки рф

Процеси, які зараз відбуваються в економіці країни-агресора, ведуть її до глибокої кризи, і завадити цьому зможе лише або неймовірний, чудесний збіг обставин, або геній, достойний Нобелівської премії з економіки.

До недавнього часу російська влада доволі ефективно створювала ілюзію ніби з економікою все добре. Очікуваної кризи не сталося, а у 2023 році економіка навіть почала зростати. Але це економічне зростання викликане повністю неадекватною бюджетною політикою.

Очевидно, російський уряд вирішив погратись у так зване «військове кейнсіанство», яке, крім, того, що саме по собі є досить суперечливою доктриною, так ще і реалізовується неправильно: вливання в розширення виробництва товарів, які не протиставляються грошовій масі, а практично одразу утилізуються в донецьких степах, вливання в економіку грошей, які через військові виплати одразу йдуть на ринок споживчих товарів і послуг, помножене на штучне скорочення робочої сили створює вибухову ситуацію і з бюджетом, і з інфляцією, і з кадрами просто по всіх напрямках.

Те, що певний період називали бурхливим зростанням економіки під час війни, фактично є лише зростанням грошової маси, яка деякий час спроможна створювати ілюзію реального зростання.

Чи може допомогти російський центробанк

Проблеми, що насуваються на російську економіку уже відкрито обговорюються в російській верхівці. Однією з перших про це заговорила голова Центрального банку росії Ельвіра Набіулліна після чергового підняття ключової ставки.

Зокрема, в прес-релізі ЦБ рф, у зв’язку з підвищенням ставки, було зазначено наступне: «Інфляційні очікування значно зросли. …Високі інфляційні очікування посилюють інерцію сталої інфляції.

Російська економіка продовжує зростати, але помірнішими темпами, ніж у першому півріччі 2024 року. Це уповільнення переважно пов'язане з наростанням обмеження пропозиції, включаючи зниження доступності вільних виробничих потужностей і трудових ресурсів.

Внутрішній попит підтримується зростанням кредитування та доходів населення і бізнесу, а також збільшенням бюджетних видатків. Відхилення російської економіки вгору траєкторії збалансованого зростання залишається значним. Про це свідчить і високий поточний інфляційний тиск".

Варто зазначити, що поточний рівень ключової ставки у 21% є рекордним значенням за більш, ніж два десятиліття, і цілком ймовірно, що вже у грудні її підвищать до 22−23%.

Таке рішення центробанку росії викликане відчайдушними спробами приборкати значне зростання інфляції, яка починає виходити з-під контролю, збільшенням попиту та розширенням дефіциту бюджету.

В нормальній ситуації підвищення облікової ставки це доволі потужний інструмент, який дозволяє виймати зайві гроші з обігу, дозволяє охолонути перегрітій економіці і нівелювати курсові коливання. Але даний інструмент не може бути ефективним безкінечно.

Підвищення ставки збільшує бюджетні витрати, зокрема, через зростання ставок по кредитуванню, що в тому числі проявляється у різкому зростанню витрат на субсидії по старим іпотечним програмам. Також підвищення ключової ставки це зростання витрат на обслуговування держборгу. Через збільшення ставки зростає дохідність по облігаціях внутрішньої позики.

Послаблення курсу рубля в даній ситуації теж не допоможе, бо послаблення рубля ще більше прискорить інфляцію, яка все одно вплине на підвищення ставки, а ставка збільшить подальші бюджетні витрати.

Збільшення грошової маси дійшло до такого рівня неадекватності, що інструменти, грошово-кредитної політики тепер безсилі: підвищення ставки не сприяє вирішенню проблем російської економіки. Дійсно, який сенс у підвищеній ставці, якщо в бюджет тут же закладаються гроші на підтримку пільгової іпотеки, щоб не розорити забудовників і не обвалити перегрітий ринок нерухомості. Який сенс в ставці, якщо бюджет роздає гроші всім підряд.

Чого тільки варті суми виплат за підписання контрактів черговими військовими злочинцями. Фактично зараз економіка стоїть на порозі таких проблем, яких ніколи не було за чверть століття путіна у владі. І зробити з цим уже нічого неможливо.

Бульбашки російської економіки

На даний момент перегріта економіка, роздула таку бульбашку, що всі ті галузі, які не повʼязані з державою, не живуть на держзамовленнях і субсидіях мають просто зупинитись. Якщо держава в нинішніх умовах вкладає такі об'єми коштів в пільгову іпотеку, влаштовуючи повне безумство з цінами на житло, то ніякої комерційної іпотеки просто не повинно існувати, і ринок нерухомості має рухнути.

Власне, механізм в цьому напрямку уже запущений, а проблеми, які зараз відбуваються з найбільшим забудовником «Самолет», вказують на те, що у нього є всі шанси повторити долю китайського «Евергранде».

Якщо, наприклад, завод по виробництву дронів або снарядів отримує безкоштовні позикові кошти, то інші заводи, які отримують гроші під 21% мають просто зупинитись і покинути ринок. Бо з такою різницею в вартості доступу до позикових грошей де-факто неможливо працювати.

Якщо родичі чергового загиблого військового купують Ладу за готівку, то саме явище автокредиту повинно зникнути, бо якщо в одній черзі в касу і ті, хто безкоштовно отримав мільйони рублів, і ті, хто взяв кредит по адекватній ринковій ставці, то ціни неможливо буде опанувати в принципі.

Завданням центробанку є утримання макроекономічної стабільності, щоб економіку не поглинула спіраль неконтрольованої інфляції. Підвищуючи ставку ЦБ намагається зв’язати зайві гроші на депозитах, щоб вони не вилились на ринок одночасно, а виходили на нього поступово в майбутньому.

Проблема для регулятора тут в тому що, економічні агенти прекрасно усвідомлюють, з якою швидкістю ростуть ціни. Вони бачать скільки коштувало нове авто 2−3 роки тому і скільки зараз, скільки коштувала нерухомість тоді і тепер, і розуміють що ціни будуть рости й надалі.

Росіяни продовжують підписувати контракти, а їх члени сім'ї продовжують отримувати виплати за загиблих окупантів. На заводах, внаслідок дефіциту працівників, виплачують неадекватно велику зарплату, яка тут же опиняється на ринку, створюючи ажіотажний попит на товари і послуги, піднімаючи таким чином ціни і розганяючи інфляцію.

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Війна доб'є росію

Війна не створила жодної бази для економічного зростання. Війна убиває і перетворює на інвалідів одну частину працездатного населення і займає беззмістовною, з точки зору економіки, працею інших. Наприклад, швачка на фабриці, що займається шиттям військової амуніції, отримала зарплату 300 тисяч рублів. ВВП виріс на 300 тисяч. Швачка пішла купувати продукти і одяг і кожна така угода теж відобразилась у ВВП.

Вийшов фіскальний мультиплікатор і з точки зору статистики все добре. Крім того, було сплачено податок на доходи, а з покупок порахували ПДВ. Продавці товарів теж сплатили податок на прибуток. І фактично зростання видатків бюджету веде до зростання його доходів. Тільки проблема в тому що це не фактичне зростання економіки, а зростання грошової маси. Бо амуніція, за яку початково заплатили, не зайняла своє місце в товарно-грошовому ланцюжку, не створила додаткової вартості, а згоріла в донецькій області на черговому окупанту від попадання fpv-дрону, на який ви задонатили.

У росії в подальшому є лише два варіанти розвитку подій. Перший: держава зупиняє процес перегріву економіки через зупинку розширення грошової маси, і тоді всі галузі, які на цьому перегріві успішно функціонували, починають падати як доміно. Виявиться, що більше немає кому купувати новобудови за поточними цінами, зникнуть черги за авто.

Так звана економіка війни почне помирати, і в цей момент з’ясується що від мирної економіки майже нічого не лишилось. Населення опиниться в ситуації, де життя навколо подорожчало в рази, а величезних зарплат більше ніхто не пропонує. Це призведе до швидкого зубожіння людей.

Другий варіант: держава не дивлячись ні на що, продовжить накачувати економіку грошима. Це дасть ще кілька місяців ілюзії стабільності, після чого рубль швидко девальвує і бульбашка все одно лусне. Не тому що потік грошей, на якому все трималось, скінчився, а тому що ці гроші вже нічого не коштують.

Сама ж Набіулліна і ряд високопоставлених чиновників заговорили про перспективи стагфляції. І тут з ними неможливо не погодитись. Ця перспектива є невідворотною, і варіантів її уникнення наразі не передбачається. Сьогодні стоїть питання лише, з якою швидкістю локомотив під назвою російська економіка влетить у непробивну стіну. Протягом наступного року ми все частіше зустрічатимемо в одному реченні слова росія і стагфляція.

росії потрібно зупиняти війну, яку далі їх економіка не спроможна витримувати. Аварійні інструменти вичерпують себе або вже вичерпали.