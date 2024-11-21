Команда Трампа розглядає прихильницю криптовалют на посаду нового глави SEC — CoinDesk

Команда Дональда Трампа розглядає партнерку компанії BakerHostetler Терезу Гуді Гільєн як претендентку на посаду глави Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на свої джерела.

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Що відомо

Трамп хоче призначити на посаду голови SEC прихильника криптовалютної сфери та противника бюрократії. На нового главу Комісії ляже обов’язок реформувати агентство, запровадивши нову, більш м’яку політику, зазначили джерела.

Гільєн також є співкерівником блокчейн-підрозділу BakerHostetler. Вона належить до числа прихильників галузі та веде подкаст Bulls, Bears and Blockchain.

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«Вона — найкращий кандидат із представлених на цей час. У неї є чітке розуміння законів і механізмів роботи SEC. З її призначенням ми б отримали миттєвого реформатора, який здатен змінити сферу», — зазначив співзасновник компанії Masa Брендан Плейфорд.

Хто ще претендує

Серед претендентів на крісло Гері Генслера також є CLO компанії Robinhood Ден Галлагер і комісар Хестер Пірс.