Мільярдер Говард Лутнік може очолити міністерство торгівлі США

Дональд Трамп, обраний наступним президентом США, висунув на посаду міністра торгівлі мільярдера Говарда Лутніка, який також очолює його перехідну команду. Про це політик повідомив у соціальній мережі Truth Social, пише Ліга.

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Що відомо

Лутнік цього року став головним економічним радником Трампа. Він активно просуває ідеї захисту американської промисловості через запровадження мит, зниження корпоративних податків та збільшення виробництва енергії в США.

За даними The New York Times, потенційний міністр торгівлі у 2024 році зібрав і пожертвував понад $75 млн на підтримку організацій, які допомагають Трампу.

Під час передвиборчої кампанії Лутнік підтримував плани щодо тарифів на імпорт, але наголошував, що вони мають бути інструментом для укладання вигідних торгівельних угод, а не обов’язково застосовуватися до всіх іноземних товарів.

Говард Лутнік є виконавчим директором фінансової компанії Cantor Fitzgerald, головою брокерської та фінансово-технологічної компанії BGC Group Inc., а також провідним постачальником послуг комерційної нерухомості Newmark Group.

Однак його призначення потребуватиме затвердження Сенатом США, де можуть виникнути запитання щодо фінансових справ Лутніка та можливого конфлікту інтересів через діяльність його компаній у багатьох секторах економіки країни.

Призначення міністра торгівлі має велике значення, оскільки саме це міністерство відповідає за контроль санкцій, що забороняють експорт технологій, зокрема напівпровідників, до таких країн, як Китай і росія, задля забезпечення національної безпеки.