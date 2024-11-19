19 листопада президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План внутрішньої стійкості України.
19 листопада 2024, 15:49
План стійкості від Зеленського: що передбачає
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Що передбачає план
«Попри всі складнощі війни українська економіка зберігає базову стійкість. І потребує нової економічної політики нашої держави. Політики, яка буде базуватися на кількох ключових речах», — зазначив президент.
План стійкості містить 10 пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет, Політика героїв.
Єдність
- за Конституцією України вибори під час війни неможливо провести. Ніхто у світі не вимагає від нас терміново проводити вибори. Першочергово — справедливий мир, а вже потім — вибори;
- план стійкості буде деталізовано за участю громадянського суспільства, бізнесу та експертів;
- важливо об'єднатися як всередині країни, так і зовні.
Фронт
- не буде зниження мобілізаційного віку;
- створення посади Військового омбудсмена;
- нова система контрактів для громадян, які не досягли мобілізаційного віку.
Зброя
- у наступному році планують виробити 30 тис. далекобійних дронів, 3 тис. крилатих ракет та розширити програму «Нептун»;
- буде створено Технологічну ставку;
- більше фінансової самостійності для бригад, менше бюрократії;
- 2,5 млн снарядів цього року та збільшення виробництва в наступному;
- ми повинні технологічно випереджати росію;
- власні та іноземні інвестиції у виробництво зброї.
Гроші
- максимальна локалізація виробництва та закупівля українського;
- дерегуляція, страхування військових ризиків, детінізація економіки;
- безпека бізнесу від тиску правоохоронців та стимулювання чесних відносин;
- зменшення частки перерозподілу ВВП державою.
Енергетика
- пріоритетність атомної генерації;
- енергоефективність;
- Укрнафта сплатила 70 млрд податків, історичні результати;
- паспорти стійкості регіонів та паспорти генерації.
Безпека
- сучасні укриття;
- безпека в школах та державних установах;
- система цивільного захисту та підготовки населення;
- укріплення державного кордону.
Громади
- максимальна ефективність при управлінні громад;
- громади які прийняли більшу кількість ВПО потребують спеціальної підтримки;
- міжмуніципальне міжнародне співробітництво;
- приклад ефективного управління в Харкові потрібно імплементувати на інші громади;
- лібералізація податкових умов для прифронтових громад.
Людський капітал
- національний стандарт безбар'єрності;
- цифровізація державних послуг;
- впровадження множинного громадянства;
- ліквідація впливу московської церкви;
- оновлення дипломатичної служби;
- створення Міністерства обʼєднання України.
Культура
- створення «культурного Рамштайну»;
- сприяння україністичним кафедрам за кордоном.
Політика Героїв
- реабілітаційні відділення у кожній громаді до 2025 року;
- ветеранські простори;
- 11 тис. фахівців супроводу ветеранів;
- квартири для ветеранів;
- залучення ветеранів до держслужби.
«Головне — справжня стійкість для України. Тисяча днів війни. Тисяча днів, як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну — завершити її справедливо. Але так, щоб навіть беззубим Путін в Україну не повернувся. Ми це повинні забезпечити», — підсумував президент.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 24
будемо чекати план потужної потужності)
військові котрі погрожують вже у своїх відео розправами над цивільними котрі не воювали, а забезпечували армію своїми податками і донатами, теж потужно додають потужної єдності))
Ось це сподобалось:
«оновлення дипломатичної служби», але не забуваємо, що в США на перемовини поїде єрмак…
''створення посади Військового омбудсмена", ще одна посада на якій як і звичайний омбудсмен він не буде вирішувати нічого без команди з офісу.
''реабілітаційні відділення у кожній громаді до 2025 року'', до 2025 року залишилось 43 дні, хз. може він не в курсі звичайно… але це нездіснений задум як і все це …
емм, взагалі можна)))
ст. 8 — Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
ст. 83 У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
ст. 103 — Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень.
ст. 112 — У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
Тому якби добрий вечір прострочений ким чен зе, за Конституцією, котра вище за будь-які закони, президента мали обрати в травні, або має приймати управління країною стефанчук. Плюс, дані оновити придумали за допомогою застосунку, а голосувати в застосунку за принципом підписання електронних петицій бачте вони не хочуть, кpет*ни))
ви з 2022го обіцяли квартири переселенцям з окупованих територій, так тепер ці переселенці повертаються назад на окуповані території, бо ви не можете їх забезпечити домівкою
бл*ть, ну це потужно, в бюджеті діра в 500 лярдів, а ми міністерства нові створюємо, дуже «на часі»
якого кордону, на Заході України, щоб кріпаки не тікали з цієї потужної демократично тоталітарної потужності?
Потужно, а на скільки мільярдів доларів Укрнафта і ГТС Оператор України прокачали транзитом по території України російські нафту та газ з початку повномасштабного вторгнення? :)
У меня только пара вопросов. Об «уменьшение доли перераспределения ВВП государством» — Гетьманцев в курсе? :)
И еще, «Министерство объединения Украины» — это точно «на часі»? :). И деньги на это у нас есть? А может лучше перестать вести себя как ***, постоянно вкидывая в информпростарнство разъединяющие нарративы? И хоть как-то привлекать к ответствености тех кто это делает?
P. S. Предлагаю еще создать Министерство дождя, Министерство алкопития и песнопения, и ряд других, так как деньги из бюджета надо куда-то девать.