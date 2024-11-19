План стійкості від Зеленського: що передбачає

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Що передбачає план

«Попри всі складнощі війни українська економіка зберігає базову стійкість. І потребує нової економічної політики нашої держави. Політики, яка буде базуватися на кількох ключових речах», — зазначив президент.

План стійкості містить 10 пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет, Політика героїв.

Єдність

за Конституцією України вибори під час війни неможливо провести. Ніхто у світі не вимагає від нас терміново проводити вибори. Першочергово — справедливий мир, а вже потім — вибори;

план стійкості буде деталізовано за участю громадянського суспільства, бізнесу та експертів;

важливо об'єднатися як всередині країни, так і зовні.

Фронт

не буде зниження мобілізаційного віку;

створення посади Військового омбудсмена;

нова система контрактів для громадян, які не досягли мобілізаційного віку.

Зброя

у наступному році планують виробити 30 тис. далекобійних дронів, 3 тис. крилатих ракет та розширити програму «Нептун»;

буде створено Технологічну ставку;

більше фінансової самостійності для бригад, менше бюрократії;

2,5 млн снарядів цього року та збільшення виробництва в наступному;

ми повинні технологічно випереджати росію;

власні та іноземні інвестиції у виробництво зброї.

Гроші

максимальна локалізація виробництва та закупівля українського;

дерегуляція, страхування військових ризиків, детінізація економіки;

безпека бізнесу від тиску правоохоронців та стимулювання чесних відносин;

зменшення частки перерозподілу ВВП державою.

Енергетика

пріоритетність атомної генерації;

енергоефективність;

Укрнафта сплатила 70 млрд податків, історичні результати;

паспорти стійкості регіонів та паспорти генерації.

Безпека

сучасні укриття;

безпека в школах та державних установах;

система цивільного захисту та підготовки населення;

укріплення державного кордону.

Громади

максимальна ефективність при управлінні громад;

громади які прийняли більшу кількість ВПО потребують спеціальної підтримки;

міжмуніципальне міжнародне співробітництво;

приклад ефективного управління в Харкові потрібно імплементувати на інші громади;

лібералізація податкових умов для прифронтових громад.

Людський капітал

національний стандарт безбар'єрності;

цифровізація державних послуг;

впровадження множинного громадянства;

ліквідація впливу московської церкви;

оновлення дипломатичної служби;

створення Міністерства обʼєднання України.

Культура

створення «культурного Рамштайну»;

сприяння україністичним кафедрам за кордоном.

Політика Героїв

реабілітаційні відділення у кожній громаді до 2025 року;

ветеранські простори;

11 тис. фахівців супроводу ветеранів;

квартири для ветеранів;

залучення ветеранів до держслужби.

«Головне — справжня стійкість для України. Тисяча днів війни. Тисяча днів, як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну — завершити її справедливо. Але так, щоб навіть беззубим Путін в Україну не повернувся. Ми це повинні забезпечити», — підсумував президент.