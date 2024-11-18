На початок листопада українці у банках тримали 1 трлн 172 млрд гривень. Найбільше коштів фізичних осіб були зосереджені у державних Приватбанку та Ощадбанку. Про це свідчать дані НБУ.
18 листопада 2024, 15:37
В яких банках тримають гроші українці: дані НБУ
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У Приваті українці тримали 422,3 млрд гривень, а в Ощадбанку — 200,9 млрд гривень. На третьому місці — Універсал Банк (monobank) — 75,9 млрд гривень.
Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 67,3 млрд гривень, приватний ПУМБ — 52,7 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше — Альфа-Банк) — 47,0 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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