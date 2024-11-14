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14 листопада 2024, 12:44

Бронювання: чи справедливе воно та кого вигідніше мобілізувати державі

Українське суспільство залишається патерналістським і не готовим до поточних і прийдешніх викликів, вважає підприємець, футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач. Про те, як українці ставляться до питання бронювання, він розповів ЕП. «Мінфін» обрав головне.

Українське суспільство залишається патерналістським і не готовим до поточних і прийдешніх викликів, вважає підприємець, футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач.

Розмова про бронювання критичного персоналу підприємств дивним чином перетворюється з економічно і соціально обґрунтованого рішення на міф про «війна для бідних». Розбираючи результати наших численних соціологічних досліджень, маю гіпотезу, що розуміння поняття «справедливість» в суспільстві не відповідає часу і нашим цілям.

Як сприймають справедливість у суспільствах на різних етапах:

  • В постмодерному суспільстві справедливість — це коли краще для людини, отже краще для країни. Але туди нам ще треба дістатися.
  • В модерному суспільстві справедливість — це суспільне благо. Або, справедливо те, що краще для суспільства і країни. Це коли обмежений і майже не відновлюваний людський капітал має бути використаний в найефективніший для країни спосіб. Ти маєш можливості навчатися, будувати карʼєру, переїздити в іншу область — отже можеш мати і вищу зарплату, і бронь, і квартиру, і карʼєру, і власні накопичення в додаток до солідарної пенсії.
  • У домодерному суспільстві — це коли «іншому не має бути краще, ніж мені». Совкова справедливість — це коли неприпустимо багатство та вищий IQ, вища зарплата, краща карʼєра та… бронь від мобілізації.

Якою логікою керується держава

Суспільним інтересом — отже завданням держави — є обороноздатність і економічна стійкість. Припустимо, силам оборони необхідно на постійній основі 1 млн військовослужбовців, більшість з яких — чоловіки.

Ще 300 тис необхідно додатково щороку з урахуванням ризику довгої війни та необхідністю проводити часткову демобілізацію безпосередньо на фронті, де задіяно близько 300 тис захисників. І так на 5 років.

Отже, потрібно, щоб з 6 млн чоловіків мобілізаційного потенціалу близько 2,5 млн пройшли через мобілізацію в різні роки.

За домодернового підходу, мобілізованим має бути той, хто програв жереб; той, хто слабше чи не має родичів, чи знайомих «де треба»; той хто не зумів сховатися; той, кого спіймали.

Модерний підхід передбачає, що це можуть бути або добровольці, або ті, хто не заброньований за принципом критичності.

То хто ж в такому випадку може і має бути заброньований:

  • той хто працює на критичному для економіки і обороноздатності підприємстві;
  • той хто має критичну компетентність;
  • той, в кого (в чию компетентність) державою чи бізнесом проінвестовано більше ресурсів, або втрата кого для країни має суттєві негативні наслідки.

Як визначити критичність

Перш за все, позначити критичні для економіки галузі — обʼєктивно, без дискреції, визначити критичні підприємства і для всіх підприємств дати можливість підприємцю самому визначити — хто є критичним для виживання та розвитку бізнесу.

Не може працювати тільки одна частина економіки. Здавалося б, є критичне підприємство — виробник хліба. І на цьому підприємстві мають бути заброньовані щонайменше 50% працівників-чоловіків.

Але для виробництва хліба потрібно, щоб працювали логістика, фінанси, обслуговування обладнання, постачання сировини, виробництво упаковки тощо.

Отже, ситуація, яку ми маємо на поточний момент, коли 80% підприємств не мають жодного заброньованого — вкрай ризикована для економіки в цілому і зокрема для функціонування критичних галузей.

Як цей підхід може змінити бронювання

Здається, є очевидний підхід — держава визначає критичні підприємства — модель 1, а сам бізнес визначає критичний для нього персонал — модель 2.

Сукупно ці моделі дають при логічному і не корупційному підході (а корупцію ми прибираємо шляхом відмови від дискреції), близько 1,5 млн заброньованих — відповідно, 1 млн на критичних підприємствах і 0,5 млн як критичний персонал.

Але якщо повернутися до ідеї зі збільшенням рекрутингу, то можна поєднати ідеї: нехай підприємець не просто позначає критичний персонал (модель 2), але й за рахунок збільшення сплати податків за заброньованих, сприяє збільшенню воєнного бюджету країни.

Тобто, як варіант, встановлює для критичного персоналу зарплату на рівні 36 тис грн. За такого сценарію в країні буде детінізовано кількасот тисяч зарплат і надходження до бюджету збільшаться вже у 2025 році на 250 млрд грн.

Читайте також: Бронювання від мобілізації. 20% компаній можуть втратити статус критично важливих

Скільки грошей потрібно на війну

Тепер розглянемо питання справедливості, коли один працівник отримує зарплату 36 тис грн і може бути заброньований, а інший отримує 18 тис грн і не може бути заброньований. Чи це справедливо? Для домодерного суспільства — ні.

Для модерного суспільства це прямий дороговказ людині — якщо прагнеш бути заброньований, то знайди можливість стати критичним співробітником. Навчайся (підвищуй кваліфікацію), змінюй місце роботи на те, де тебе будуть цінувати, зміни фах, а якщо любиш свою професію — знайди, де твої компетентності справді потрібні. Нарешті, переїдь в іншу місцевість, де є дефіцит таких фахівців.

Соціологія свідчить, що зараз надто багато українців працюють на роботі, яка їм не подобається, скаржаться на те, що їх не цінують. Можливо, сьогодні найкращий момент, коли потрібно це змінити. Отже, оскільки можливість стати критичним фахівцем є і нічим не обмежена — то така модель є справедливою.

Навіть більше. Це є справедливим з точки зору визначення — як суспільне благо.

Так, державі для збереження обороноздатності і економічної стійкості вигідніше мобілізувати з приватного сектору людину з зарплатою 18 тис грн, ніж з зарплатою 36000. Навіть якщо не враховувати інвестиції в підготовку фахівця.

При зарплаті 18 тис сумарно (ЄСВ, ПДФО, ВЗ, ПДВ при споживанні) держава отримує близько 10 300 грн в місяць податків, повʼязаних з особою. При зарплаті 36 тис грн — ця сума зростає вже до 19 600 грн. Отже 100 людей з меншою зарплатою утримують стільки ж військових, скільки 53 людини з більшою зарплатою.

При цьому, мобілізувавши 100 людей з меншою зарплатою держава втрачає дохід, необхідний для утримання, оціночно, 20 військових. А мобілізувавши 100 людей з вищою зарплатою — втрачає дохід, необхідний для утримання 38 військових.

Який з цього висновок. Війна не закінчиться замиренням. Нам доведеться думати про ізраїльський варіант, про мілітаризацію, а тому лише тимчасову демобілізацію наших захисників. Саме тому нам доведеться шукати спосіб більше покладатися на самих себе. І нам, нарешті, доведеться навчатися дорослому діалогу і пошуку обʼєктивно найкращих — для суспільства, країни, майбутнього — рішень.

Автор:
Длігач Андрій
Доктор економічних наук, голова Advanter Group, засновник Kyiv Foresight Foundation, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України Длігач Андрій
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+57
gucci
gucci
14 листопада 2024, 13:14
#
Все це балачня. 1. смертна кара. 2. ядерна зброя 3. відривати я!ця, циц"ки за корупцію 4. поліцію, прокурорів, служби охорони приватні, судів тощо . на фронт. Тоді мобілізація ок. Я сам піду по другому колу.
а поки — виловлювати все, що можна і на фронт захищати статки державних мужів.
Короче, країні треба я!йя залізні, а не гнилий патріотизм.
+
+15
Я_ __
Я_ __
14 листопада 2024, 14:07
#
Gucci

саме так, бо дурних нема, ніхто не хоче доїдати останню консерву сидячи під КАБами в холодному окопі, читаючи новини про те, як черговий депутат викравши мільйони на тендерах на овочерізки, дубові двері і барабани в бомбосховища, поїхав на Мальдіви з коханкою, купивши собі там новий майбах.
+
0
Я_ __
Я_ __
14 листопада 2024, 13:19
#
Тут мова не про «справедливість», а про доцільність і ефективність, можна хоч всіх вантажників, слюсарів, токарів, айтішніків мобілізувати, але сенс, щоб що? Ну буде у вас кількістно +100 людей, але це не на роботу ходити, за місяць (котрий де факто вони тільки в кращому випадку перебувають на полігоні, а як правило це тиждень-два) нереально підготувати людину, котра навіть не знає як автомат перезарядити або зняти з запобіжника, до реальної війни. Це буде просто 100 двухсотих, ну якщо комусь пощастить, то може інвалідом вийде з бою, або якщо дуже сильно пощастить, то вийде цілий з бою, але це все вже рідкість.

Треба було готуватися навіть не з 2014 року, а з самого початку незалежності України. Без сильної армії ти не можеш називати себе незалежним.

А де зараз кадрові військові на котрих стягувався податок в тому числі? (і так, в розрізі цілої країни, де в когось зп 20к в місяць, а в якого андрюші пишного голови НБУ зп офіційна 600к на місяць, це дуже багато 1,5% конкретно військовий збір щомісячно)
+
+30
Я_ __
Я_ __
14 листопада 2024, 13:22
#
Невідомо де кадрові військові. Добре, а чому тоді 4 здорових відкормлених гобліни (працівники тцк), котрі ну не були на фронті, не треба цю казку розповідати або показуйте одразу УБД, разом з 3−4 відкормленими гестаповцями (поліцаями, котрі закривають очі на права людини, а без прав не може існувати і обов`язків, і допомагають викрадати з вулиці людину), при тому, що всі ці 8 здорових дядьок мають військове звання, проходили військову службу і вміють користуватися зброєю, пакують цивільного котрий навіть автомата в руках ніколи не тримав.

За рахунок чого тоді ми зібралися «потужно» перемагати? По суті, тцкуни і поліцаї просто відправляють на смерть українців, бо ні за тиждень, ні за місяць, ні за рік навіть, ви не підготуєте до реальної війни цивільну людину. Врешті решт, цивільна людина ця платила податки все своє життя державі, щоб держава вирішила питання обороноздатності і забезпечувала з цих податків кадрових військових.

А так, виходить, що ті хто вміють стріляти і проходили військову службу, будучи заброньованими, відправляють воювати тих, хто не те що стріляти, а зарядити автомат не вміє, і не проходив військову службу. Так про яку потужну «перемогу» взагалі може бути мова тоді?

Хтось захоче сказати, про «обов`язки передбачені» Конституцією, що воювати мають всі, ок. Тільки обов`язки йдуть після прав і свобод)) В людей забрали навіть право виїхати за кордон, і вимагають якихось «обов`язків», хоча він і так все життя платив взагалі за все)
+
0
Я_ __
Я_ __
14 листопада 2024, 13:30
#
Хтось може скаже, що от мовляв поліцейських теж відправляють на фронт, так, відправляють, як правило неугодних, тих хто заважає кришувати кормушки типу підпільних борделів і казино, тих начальник відправляє на фронт, щоб позбутися таких, це вже загальновідомий факт)

Хтось скаже, що от мовляв поліцейські і нацгвардія з прикордонниками, можуть затримувати злочинців в містах, а в полі воювати не можуть. Ну добренько, а в нас бойові дії в містах перестали відбуватися, чи Луганськ і Донецьк були полями?) Навчити воювати в польових умовах того, хто вміє воювати в міських умовах — простіше, ніж навчити воювати того, хто взагалі не вміє навіть стріляти.

Ви напевно вже захотіли сказати, що от, а хто ж тоді буде оберігати правопорядок, якщо поліцейських відправляти на фронт?) Добре, тільки факт в тому, що і до повномасштабки поліцейських було більше ніж цивільних, а з виїздом порядку 10 млн українців за кордон, зараз поліцейських і так забагато на душу населення)

Тому коли здорові дядьки зі зброєю з полісії та тцк пакують цивільного, це не про «перемогу», це по суті про викрадення людини з метою відправки на вірну смерть :)
+
0
Я_ __
Я_ __
14 листопада 2024, 13:33
#
І коли ви захочете сказати про «обов`язок» захищати батьківщину, по-перше, в Конституції вказано чітко «Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.», там немає зносок, що ось ці відбувають військову службу, а ось ці заброньовані. А то дуже зручно виходить, наче обов`язок захищати батьківщину у всіх, але поліція, депутати, спортсмени, прикордонники, нацгвардія, сбу — заброньовані, але при цьому «всі рівні перед законом», дуже «рівна рівність»))0)))

І ще, перш ніж говорити в принципі про якісь обов`язки, майте на увазі, що в людини є права і обов`язки, саме в такій послідовності, немає прав — немає обов`язків, а коли людину викрадають з вулиці і проти її волі відправляють на смерть, це про «права»? Думаю ні. Тому не треба співати про обов`язки, коли ви закрили кордони і крадете як навіжені мільярди доларів і євро)

Це в раба є виключно обов`язки, сьогодні він віддає все що заробив пану, а завтра пан його відправив на смерть захищати свої маєтки, знайома ситуація, правда, «вільні» люди «вільної» країни?))
+
+28
gucci
gucci
14 листопада 2024, 13:45
#
Я суттєво переглянув свій світогляд завдяки війні. Висновок: кожен сам за себе. Рятуй своїх. І ще: ілюзія «росія брат, росія вєлікая» остаточно знищена. Звичане гі*но приставуче. Тепер я все робитиму, щоб якомога більше свинособак позбавити будь-якого ресурсу (а вони всі свинособаки без виключення).
+
0
Я_ __
Я_ __
14 листопада 2024, 13:59
#
Gucci

погоджуюсь
+
+14
korvin29
korvin29
14 листопада 2024, 13:52
#
Выход есть: дождаться открытия границ и свалить из страны ЛЕГАЛЬНО со свежим загранпаспортом и не играть ни в какие игры с государством, тк будет 100% кидок.
+
+74
Я_ __
Я_ __
14 листопада 2024, 14:05
#
Korvin29

а чому ти вирішив, що кордони відкриють?) у владі всі прекрасно розуміють, що буде в перший же день, як кордони відкриють)) чи ти думаєш розмови про потенційні заборони виїзду на три роки після ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ виникли самі по собі?)

Заморозка війни не одне і те саме, що закінчення війни, а тому мобілізація може і не припинятися, від так і військовий стан можна продовжувати до кінця життя ким чен зе, відтак і кордони ніхто не відкриє.

Ким чен зе не попередив людей про наступ орків в 22гому, через що всі знають як гинули люди в Маріуполі, Ірпені і Бучі, бо за словами ким чен зе «Ви не можете просто сказати мені: „Слухай, ти повинен почати готувати людей зараз і сказати їм, що треба відкласти гроші і запастися їжею“. Якби ми це повідомили — а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за 3 дні», — сказав Зеленський."

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62569566

А якщо кордони відкриють, то вони розуміють скільки мільярдів доларів на місяць вони втрачатимуть, тому ніхто тебе не попередив в 2022гому, ніхто тебе не випустить зараз))

+
0
KValera
KValera
14 листопада 2024, 15:54
#
Я_ __ Деякі так і не зрозуміли з цього інтерв'ю що він каже Я б втрачав, а не країна втрачала…
+
+72
stas12345
stas12345
14 листопада 2024, 13:58
#
Зараз все справедливо. Олігархи мобілізують тих кого вважають не потрібними. Думку рабів ніхто питати не буде. Для мотивації рабів: армія, мова, віра
+
+15
ccc2013
ccc2013
14 листопада 2024, 14:06
#
Все як і завжди.де легше взяти,там людей и беруть:)))
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