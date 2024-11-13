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13 листопада 2024, 17:51

Volkswagen збільшила інвестиції у Rivian до $5,8 мільярда у спробі конкурувати з Tesla

Volkswagen Group збільшила свої інвестиції в американський стартап із виробництва електромобілів Rivian до $5,8 млрд. Про це повідомляється у спільному пресрелізі компаній.

Volkswagen Group збільшила свої інвестиції в американський стартап із виробництва електромобілів Rivian до $5,8 млрд.
Фото: pixabay.com

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Компанії створюють заплановане спільне підприємство з розробки архітектури та програмного забезпечення для електромобілів.

Раніше повідомлялось, що Volkswagen інвестує $5 млрд у Rivian, який готується випустити електричний кросовер середнього розміру під назвою R2.

«Це доповнює найкращі в галузі програмне забезпечення та електричні апаратні технології Rivian, а також значний глобальний масштаб і компетенцію концерну Volkswagen у галузі транспортних платформ», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що перші машини виробництва Volkswagen, оснащені електронікою та програмним забезпеченням від Rivian, зійдуть з конвеєра вже у 2027 році.

Спільне підприємство очолить Вассім Бенсаїд (Rivian) і Карстен Хельбінг (Volkswagen Group). До спільного підприємства приєднаються розробники та програмні інженери обох компаній.

Спочатку команди базуватимуться в Пало-Альто, штат Каліфорнія, а ще три об'єкти розробляються в Північній Америці та Європі

«Об'єднавши свій досвід, дві компанії планують зменшити витрати на розробку та швидше розширити нові технології. Мета полягає в тому, щоб мати можливість запропонувати клієнтам найкраще технологічне рішення якомога раніше», — заявили компанії.

Зростання акцій

Акції Rivian відреагували на новину зростанням до $12,9. Про це свідчать дані TradingView. За добу акції зросли на 22,3%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
13 листопада 2024, 18:00
#
Інвестиції завжди добре:)))
+
0
neverice
neverice
13 листопада 2024, 18:12
#
Досить нетиповий підхід, який викриває глибинні проблеми VW. Стартап, який ніколи не робив автомобілі отримав інвестиції на суттєві $5,8 млрд від VW (виробника з величезним досвідом), бо має кращі апаратні та програмні рішення. При цьому сам VW вклав мабуть уже десятки мільярдів в свою платформу MEB, та судячи з усього не спромігся зробити достатньо конкурентне рішення.
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