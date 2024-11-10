Як інвестують українці під час війни — дослідження

Зараз 11% опитаних українців мають інвестиції. При чому, 33% мали певний досвід інвестицій в минулому. Про це розповів директор з розвитку бізнесу дослідницької компанії Kantar Ukraine Кирило Єжов під час конференції «Жити на відсотки», яка відбулась у Києві 9 листопада, повідомляє «Мінфін».

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Куди інвестували українці

Три ключові напрямки куди інвестували українці:

криптовалюти та NFT — 16%,

нерухомість в Україні — 7%,

ОВДП, корпоративні облігації — 5% (10% серед жителів Києва).

Основні причини інвестування

Інвестування в криптовалюти набуло популярності, оскільки цей клас активів надає унікальні можливості та перспективи, відмінні від традиційних інвестицій:

потенціал високого прибутку,

диверсифікація портфеля,

технологічні інновації та блокчейн,

захист від інфляції та девальвації,

доступність та глобальний ринок.

Інвестування в нерухомість приваблює багатьох, оскільки воно забезпечує стабільний дохід і вважається відносно безпечним способом збереження капіталу:

стабільний дохід і пасивний прибуток,

фізичний актив і менший ризик втрати,

незалежність від ринку праці.

В Україні після початку повномасштабного вторгнення набирають популярності інвестиції в ОВДП, оскільки вони мають таку ж прибутковість, як і традиційні депозити, проте допомагають підтримувати економіку країни. Інші переваги:

висока ліквідність,

гнучкість у термінах та умовах,

простота та доступність.

Інвестування за напрямками серед тих, хто має досвід інвестицій

Ті, хто мають інвестиції сьогодні (65%) кажуть, що вони мають інвестиції саме в Україні, і 13% українців тримають інвестиції як в Україні, так й за кордоном. 20% респондентів заявили, що мають інвестиції закордоном.

Плани

Серед міського населення України високий рівень зацікавленості в інвестиціях. 62% респондентів заявили, що зацікавлені в інвестиціях.

Найбільш привабливі напрямки для інвестицій:

криптовалюти та NFT — 21%,

житлова нерухомість в Україні — 19%,

купівля землі в Україні — 13%,

нерухомість закордоном — 11%,

нерухомість в Україні — 9%.

Чому хотіли б інвестувати в криптовалюти та NFT:

38% відповіли, що через високий рівень дохідності та ліквідності,

22% бачать позитивний досвід інших,

18% хочуть змінити інвестиції в офлайн на щось в онлайн, привабливість сучасних технологій.

Готовність до інвестицій

22% опитаних заявили, що готові зараз інвестувати. При цьому 49% сказали, що не готові наразі до будь-яких інвестицій взагалі.

Опитування

Опитування проходило в онлайні серед 1 000 респондентів віком від 18 до 55 років, які проживають в містах з населенням понад 20 тисяч людей.

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