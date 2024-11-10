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10 листопада 2024, 10:13

Як інвестують українці під час війни — дослідження

Зараз 11% опитаних українців мають інвестиції. При чому, 33% мали певний досвід інвестицій в минулому. Про це розповів директор з розвитку бізнесу дослідницької компанії Kantar Ukraine Кирило Єжов під час конференції «Жити на відсотки», яка відбулась у Києві 9 листопада, повідомляє «Мінфін».

Зараз 11% опитаних українців мають інвестиції.
Фото: «Мінфін»

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Куди інвестували українці

Три ключові напрямки куди інвестували українці:

  • криптовалюти та NFT — 16%,
  • нерухомість в Україні — 7%,
  • ОВДП, корпоративні облігації — 5% (10% серед жителів Києва).

Основні причини інвестування

Інвестування в криптовалюти набуло популярності, оскільки цей клас активів надає унікальні можливості та перспективи, відмінні від традиційних інвестицій:

  • потенціал високого прибутку,
  • диверсифікація портфеля,
  • технологічні інновації та блокчейн,
  • захист від інфляції та девальвації,
  • доступність та глобальний ринок.

Інвестування в нерухомість приваблює багатьох, оскільки воно забезпечує стабільний дохід і вважається відносно безпечним способом збереження капіталу:

  • стабільний дохід і пасивний прибуток,
  • фізичний актив і менший ризик втрати,
  • незалежність від ринку праці.

В Україні після початку повномасштабного вторгнення набирають популярності інвестиції в ОВДП, оскільки вони мають таку ж прибутковість, як і традиційні депозити, проте допомагають підтримувати економіку країни. Інші переваги:

  • висока ліквідність,
  • гнучкість у термінах та умовах,
  • простота та доступність.

Інвестування за напрямками серед тих, хто має досвід інвестицій

Ті, хто мають інвестиції сьогодні (65%) кажуть, що вони мають інвестиції саме в Україні, і 13% українців тримають інвестиції як в Україні, так й за кордоном. 20% респондентів заявили, що мають інвестиції закордоном.

Плани

Серед міського населення України високий рівень зацікавленості в інвестиціях. 62% респондентів заявили, що зацікавлені в інвестиціях.

Найбільш привабливі напрямки для інвестицій:

  • криптовалюти та NFT — 21%,
  • житлова нерухомість в Україні — 19%,
  • купівля землі в Україні — 13%,
  • нерухомість закордоном — 11%,
  • нерухомість в Україні — 9%.

Чому хотіли б інвестувати в криптовалюти та NFT:

  • 38% відповіли, що через високий рівень дохідності та ліквідності,
  • 22% бачать позитивний досвід інших,
  • 18% хочуть змінити інвестиції в офлайн на щось в онлайн, привабливість сучасних технологій.

Готовність до інвестицій

22% опитаних заявили, що готові зараз інвестувати. При цьому 49% сказали, що не готові наразі до будь-яких інвестицій взагалі.

Опитування

Опитування проходило в онлайні серед 1 000 респондентів віком від 18 до 55 років, які проживають в містах з населенням понад 20 тисяч людей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
asdf2024
asdf2024
10 листопада 2024, 10:32
#
Основное крипта)))Верят в страну инвесторы)))
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
10 листопада 2024, 10:47
#
Вы бы лучше написали более подробные детализированные статьи по инвестициям с подробными пошаговыми инструкциями, как правильно инвестировать в каждом конкретном случае.
Вот я, к примеру, хочу инвестировать в криптовалюту, но не делаю этого, потому что понятия не имею, как это все нужно делать. Естественно, читаю разные статьи по этой теме. Но все они написаны размыто с изобилием непонятных терминов. Не встретилось ни одной реально понятной и максимально практичной. ☹️
Тоже самое и с недвижимостью и облигациями. Все в общих чертах.
Вы можете написать хоть одну стоящую статью — кратко и по делу? Просто четко по пунктам напишите как поступать. Нужна четкая инструкция, а не философствование. 😊 И еще Вы забыли упомянуть — сколько % предпочитают инвестировать в драгметаллы.
+
0
financialGenius
financialGenius
10 листопада 2024, 11:49
#
Начните с поиска в Гугле Binance или установите ChatGPT и задавайте ему вопросы. Советую ренестрироваться только через свой дивайс и через своего интернет провайдера , отрывайте инкогнито страницу в браузере тоже. Не сохраняете и не кешируйте логины с паролями. Пароль делайте максимально сложным, как приедет какоето письмо на почту с регистрацией гдето — удалите его ! Пароль держите у себя в голове (можете придумать тупейшую фразу и просто поменять язык на клавиатуре на анг вводите фразу на украинском/русском — в зависимости каким языком владеете).
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
10 листопада 2024, 12:12
#
О, спасибо большое за совет. 😊🤗
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