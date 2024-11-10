Як інвестують українці під час війни — дослідження

Зараз 11% опитаних українців мають інвестиції. При чому, 33% мали певний досвід інвестицій в минулому. Про це розповів директор з розвитку бізнесу дослідницької компанії Kantar Ukraine Кирило Єжов під час конференції «Жити на відсотки», яка відбулась у Києві 9 листопада, повідомляє «Мінфін».
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Куди інвестували українці
Три ключові напрямки куди інвестували українці:
- криптовалюти та NFT — 16%,
- нерухомість в Україні — 7%,
- ОВДП, корпоративні облігації — 5% (10% серед жителів Києва).
Основні причини інвестування
Інвестування в криптовалюти набуло популярності, оскільки цей клас активів надає унікальні можливості та перспективи, відмінні від традиційних інвестицій:
- потенціал високого прибутку,
- диверсифікація портфеля,
- технологічні інновації та блокчейн,
- захист від інфляції та девальвації,
- доступність та глобальний ринок.
Інвестування в нерухомість приваблює багатьох, оскільки воно забезпечує стабільний дохід і вважається відносно безпечним способом збереження капіталу:
- стабільний дохід і пасивний прибуток,
- фізичний актив і менший ризик втрати,
- незалежність від ринку праці.
В Україні після початку повномасштабного вторгнення набирають популярності інвестиції в ОВДП, оскільки вони мають таку ж прибутковість, як і традиційні депозити, проте допомагають підтримувати економіку країни. Інші переваги:
- висока ліквідність,
- гнучкість у термінах та умовах,
- простота та доступність.
Інвестування за напрямками серед тих, хто має досвід інвестицій
Ті, хто мають інвестиції сьогодні (65%) кажуть, що вони мають інвестиції саме в Україні, і 13% українців тримають інвестиції як в Україні, так й за кордоном. 20% респондентів заявили, що мають інвестиції закордоном.
Плани
Серед міського населення України високий рівень зацікавленості в інвестиціях. 62% респондентів заявили, що зацікавлені в інвестиціях.
Найбільш привабливі напрямки для інвестицій:
- криптовалюти та NFT — 21%,
- житлова нерухомість в Україні — 19%,
- купівля землі в Україні — 13%,
- нерухомість закордоном — 11%,
- нерухомість в Україні — 9%.
Чому хотіли б інвестувати в криптовалюти та NFT:
- 38% відповіли, що через високий рівень дохідності та ліквідності,
- 22% бачать позитивний досвід інших,
- 18% хочуть змінити інвестиції в офлайн на щось в онлайн, привабливість сучасних технологій.
Готовність до інвестицій
22% опитаних заявили, що готові зараз інвестувати. При цьому 49% сказали, що не готові наразі до будь-яких інвестицій взагалі.
Опитування
Опитування проходило в онлайні серед 1 000 респондентів віком від 18 до 55 років, які проживають в містах з населенням понад 20 тисяч людей.
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Коментарі - 4
Вот я, к примеру, хочу инвестировать в криптовалюту, но не делаю этого, потому что понятия не имею, как это все нужно делать. Естественно, читаю разные статьи по этой теме. Но все они написаны размыто с изобилием непонятных терминов. Не встретилось ни одной реально понятной и максимально практичной. ☹️
Тоже самое и с недвижимостью и облигациями. Все в общих чертах.
Вы можете написать хоть одну стоящую статью — кратко и по делу? Просто четко по пунктам напишите как поступать. Нужна четкая инструкция, а не философствование. 😊 И еще Вы забыли упомянуть — сколько % предпочитают инвестировать в драгметаллы.