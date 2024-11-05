В яких банках українці зберігають гроші та у якій валюті

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 326 млрд гривень. Більше третини вкладів у вересні 2024 року (35,6%) були у доларах та євро . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

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Рейтинг банків за вкладами

В Приватбанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 496,8 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, сума — 205,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 8,8 млн вкладників, сума — 98,2 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,4 млн, сума — 76,4 млрд гривень та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,3 млн, сума — 60,6 млрд гривень.

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У якій валюті тримають вклади

За даними НБУ, на 1 жовтня 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,2 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 59,0 млн вкладів на 854 млрд гривень. У валюті було 10,2 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.

Ставки за вкладами

За даними НБУ, у вересні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні впали до 10,4% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,1% річних.