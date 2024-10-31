Збиток Газпрому за дев'ять місяців становив понад $3 мільярди

Головна компанія ПАТ «Газпром» у третьому кварталі 2024 року отримала чистий прибуток за РСБЗ обсягом 171,5 млрд рублів ($1,7 млрд). Перший і другий квартали компанія завершила зі збитками 450 млрд руб. ($4,6 млрд) і 31 млрд руб. ($3,2 млрд). Розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб. ($3,1 млрд). Про це повідомляє російська газета «Коммерсант».

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Відповідно до звітності компанії, виторг Газпрому за перші дев'ять місяців 2024 року зріс на 8%, до 4,27 трлн рублів. Валовий прибуток знизився на 9%, до 837,9 млрд рублів. Дебіторська заборгованість на 30 вересня становила 3 трлн руб. проти 2,59 трлн руб. на кінець 2023 року. Кредиторська заборгованість знизилася до 1,302 трлн руб. проти 1,324 трлн руб. на кінець 2023-го.

Читайте також: Угорщина домовляється з Газпромом про додаткові поставки газу у 2025 році

Раніше рада директорів Газпрому схвалила збільшення інвестиційної програми на 2024 рік з 1,57 трлн руб. до 1,642 трлн руб. Заступник голови правління компанії Фаміл Садигов також повідомив, що за підсумками 2024-го Газпром чекає зниження коефіцієнта «чистий борг"/EBITDA з 2,4 до 2,3.

З 2025 року Газпром перестане платити додатковий ПВКК (податок на видобуток корисних копалин), який було запроваджено для неї на початку 2023 року. За словами Садигова, Газпром виплачує ПВКК у розмірі 600 млрд рублів ($6,2 млрд).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за підсумками 2023 року Газпром отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд.