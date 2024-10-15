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15 жовтня 2024, 12:44

Угорщина домовляється з «Газпромом» про додаткові поставки газу у 2025 році

Угорщина і російський монополіст «Газпром» обговорюють угоду на 2025 рік про додаткові закупівлі Будапештом газу — для збільшення обсягів палива планують задіяти весь потенціал «Турецького потоку». Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто, пише «Європейська правда».

Угорщина і російський монополіст «Газпром» обговорюють угоду на 2025 рік про додаткові закупівлі Будапештом газу — для збільшення обсягів палива планують задіяти весь потенціал «Турецького потоку».
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Газпром» та угорська енергокомпанія MVM 10 жовтня підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно можливості збільшення поставок російського газу до Угорщини.

«По суті, ми збільшуємо обсяг. Ми вже підписали одну (додаткову угоду) на останній квартал цього року, яка охоплює додаткові обсяги за ціною, що гарантує конкурентоспроможність ціноутворення. Зараз ми ведемо переговори про угоду на наступний рік», — сказав Сійярто.

За його словами, угода полягатиме у збільшенні обсягів, що закуповуються.

«Це стає можливим завдяки пропускній здатності газопроводу „Турецький потік“. Ми скористаємося всією пропускною спроможністю, що дасть нам змогу збільшити обсяги за всіма комерційними контрактами», — зазначив він.

Газопровід «Турецький потік», побудований безпосередньо перед вторгненням росії в Україну, доставляє російський газ дном Чорного моря на європейську територію Туреччини, а потім до Болгарії, де називається «Балканський потік».

Болгарія не імпортує газ з цього трубопроводу, але забезпечує транзит до Сербії, а далі до Угорщини.

Він додав, що підписаний у Санкт-Петербурзі меморандум про взаєморозуміння з «Газпромом» закріплює і на майбутні роки практику додаткових угод до довгострокових контрактів, які гарантують конкурентність ціни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
mantis05
mantis05
15 жовтня 2024, 14:22
#
Что-то мне подсказывает, что некие хусситы, проникли в акваторию черного моря, и готовятся взорвать некий турецкий поток
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