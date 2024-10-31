Мінфін США назвав ризики можливого краху найбільшого стейблкоїну Tether

Міністерство фінансів США стурбоване зростанням ринку приватних стейблкоїнів. У звіті відомства йдеться про те, що емітенти цих криптовалют скуповують занадто багато казначейських облігацій, і колапс великого стейблкоїну може викликати масовий розпродаж державних цінних паперів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Занепокоєння Мінфіну США

За даними Мінфіну, загальна капіталізація всіх стейблкоїнів становить $166 млрд. $120 млрд із загального обсягу їхнього забезпечення безпосередньо інвестуються в казначейські облігації. За даними на другий квартал 2024 року, папери майже на $81 млрд були у забезпеченні найбільшого стейблкоїну USDT від компанії Tether.

«Крах великого стейблкоїну, такого як Tether, може призвести до „масового розпродажу“ їх активів у казначейських облігаціях США. <…> Хоча стейблкоїни нині є незначним сегментом ринку казначейських облігацій, їх зростання згодом може наразити ринок казначейських облігацій на підвищений ризик масового розпродажу через паніку на ринку стейблкоїнів», — йдеться у звіті.

Читайте: Проти Tether у США ведеться розслідування. Компанія це заперечує

Стейблкоїни, що випускаються приватними компаніями, зрештою мають бути замінені цифровою валютою центрального банку (CBDC), яку підтримує держава, вважають у Мінфіні США.

«Подібно до того, як наприкінці 1800-х років приватні „дикі“ валюти були замінені державними центральними валютами, цифрові валюти центральних банків (CBDC), ймовірно, замінять стейблкоїни як основну форму цифрової валюти, що лежить в основі токенізованих трансакцій», — пишуть автори звіту.

На їхню думку, швидше за все, потрібно, щоб ключову роль у майбутній інфраструктурі токенізованих платежів та розрахунків відігравали центральний банк та токенізований долар США.

Приєднуйся до конференції «Жити на відсотки». Дізнайся від експертів, як грамотно інвестувати в нерухомість, фондовий ринок, криптовалюту, землю та інші активи. Отримай практичні інструменти створення пасивного доходу. Реєструйтеся та навчитеся ефективно інвестувати!

Нагадаємо

26 жовтня The Wall Street Journal (WSJ) опублікувала матеріал про те, що США ведуть розслідування щодо Tether щодо порушення санкцій і правил боротьби з відмиванням грошей.

Глава компанії Паоло Ардоіно нагадав, наскільки Tether залишається залежною від США — казначейські облігації, що становлять більшу частину резервів Tether, за його словами, можуть будь-якої миті «опинитися» на рахунках ФРС.