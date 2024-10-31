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31 жовтня 2024, 16:52

Мінфін США назвав ризики можливого краху найбільшого стейблкоїну Tether

Міністерство фінансів США стурбоване зростанням ринку приватних стейблкоїнів. У звіті відомства йдеться про те, що емітенти цих криптовалют скуповують занадто багато казначейських облігацій, і колапс великого стейблкоїну може викликати масовий розпродаж державних цінних паперів.

Міністерство фінансів США стурбоване зростанням ринку приватних стейблкоїнів.
Фото: depositphotos

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Занепокоєння Мінфіну США

За даними Мінфіну, загальна капіталізація всіх стейблкоїнів становить $166 млрд. $120 млрд із загального обсягу їхнього забезпечення безпосередньо інвестуються в казначейські облігації. За даними на другий квартал 2024 року, папери майже на $81 млрд були у забезпеченні найбільшого стейблкоїну USDT від компанії Tether.

«Крах великого стейблкоїну, такого як Tether, може призвести до „масового розпродажу“ їх активів у казначейських облігаціях США. <…> Хоча стейблкоїни нині є незначним сегментом ринку казначейських облігацій, їх зростання згодом може наразити ринок казначейських облігацій на підвищений ризик масового розпродажу через паніку на ринку стейблкоїнів», — йдеться у звіті.

Читайте: Проти Tether у США ведеться розслідування. Компанія це заперечує

Стейблкоїни, що випускаються приватними компаніями, зрештою мають бути замінені цифровою валютою центрального банку (CBDC), яку підтримує держава, вважають у Мінфіні США.

«Подібно до того, як наприкінці 1800-х років приватні „дикі“ валюти були замінені державними центральними валютами, цифрові валюти центральних банків (CBDC), ймовірно, замінять стейблкоїни як основну форму цифрової валюти, що лежить в основі токенізованих трансакцій», — пишуть автори звіту.

На їхню думку, швидше за все, потрібно, щоб ключову роль у майбутній інфраструктурі токенізованих платежів та розрахунків відігравали центральний банк та токенізований долар США.

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Нагадаємо

26 жовтня The Wall Street Journal (WSJ) опублікувала матеріал про те, що США ведуть розслідування щодо Tether щодо порушення санкцій і правил боротьби з відмиванням грошей.

Глава компанії Паоло Ардоіно нагадав, наскільки Tether залишається залежною від США — казначейські облігації, що становлять більшу частину резервів Tether, за його словами, можуть будь-якої миті «опинитися» на рахунках ФРС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Rubi0
Rubi0
31 жовтня 2024, 17:16
#
Чет не ясно в чем претензия. Япония и Китай могут эти 80 млрд скинуть за день, но к ним вопрос не возникает
+
0
Mini Mi
Mini Mi
31 жовтня 2024, 19:00
#
Претензия в том, что наехать на Tether в таком случае нельзя, а походу очень хочется. Ребята из стейблов убивают этим двух зайцев — и обеспечение стейблкоинов идёт и доверие у клиентов к таком обеспечению высоко и рычаг влияния на власти и страховка от всяких запретов очень действенная.
+
0
bonv
bonv
31 жовтня 2024, 19:56
#
Вилами по воді. страшилки:)))
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