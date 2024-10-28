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28 жовтня 2024, 13:37

Проти Tether в США ведуть розслідування. Компанія це заперечує

Wall Street Journal опублікував статтю у якій зазначає, що проти емітента найбільшого у світі доларового стейблкоїна USDT, компанії Tether, ведеться федеральне розслідування. Втім, в самій компанії назвали цю інформацію безвідповідальної й спростували, що наразі існує якесь слідство.

Wall Street Journal опублікував статтю у якій зазначає, що проти емітента найбільшого у світі доларового стейблкоїна USDT, компанії Tether, ведеться федеральне розслідування.

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Що відомо

USDT займає понад 70% ринку стейблкоїнів. Його крах призведе до масштабної кризи не лише у криптосекторі, а й на інших фінансових ринках.

За даними WSJ, Tether звинувачують у тому, що стейблкоїн використовують для фінансування незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками, тероризм та хакерство, або для відмивання доходів, отриманих від них. Не виключено, що наслідком розслідування стануть санкції проти Tether.

Tether — найпопулярніший стейблкоїн, він використовується як аналог долара на ринках, де трейдери не можуть використовувати традиційні валюти.

Компанія володіє значним обсягом казначейських облігацій США, що робить її одним з найбільших гравців на цьому ринку. Раптовий продаж цих активів у разі краху Tether може призвести до дестабілізації ринку казначейських облігацій та підвищення процентних ставок, що може вплинути на економіку США та інших країн.

Реакція компанії

Tether заперечує існування розслідування та стверджує, що співпрацює з правоохоронними органами для боротьби з незаконною діяльністю.

«Як ми й сказали WSJ, немає жодних ознак того, що проти Tether ведеться розслідування. Крапка», — написав у соцмережі X (Twitter) гендиректор Tether Паоло Ардоіно.

На сайті Tether статтю WSJ назвали безвідповідальною.

«Це дико безвідповідально для WSJ писати статті з безрозсудними звинуваченнями з такою впевненістю, коли ніхто з влади не підтвердив ці чутки, а джерела не називаються», — йдеться у публікації.

Що думають у криптоспільноті

Варто підкреслити, що останнім часом в пресі з'являється чимало негативних статей про Tether. В криптоспільноті вважають, що проти компанії можуть вести PR-кампанію, щоб посунути її з ринку, де її місце скоріше за все займе найближчий конкурент — американська компанія Circle, яка є емітентом стейблкоїна USDC.

Tether має європейські корені, але невідомо яку саме країну представляє ця компанія.

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Джерело: Мінфін
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