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31 жовтня 2024, 8:47

США ввели санкції проти тайської Intracorp, яка допомагає іноземцям працювати з рф

США розширили блокуючі санкції ще на 275 фізичних та юридичних осіб, які, на думку OFAC, допомагають росії обходити санкційні обмеження, йдеться у релізі американського Мінфіну.

США розширили блокуючі санкції ще на 275 фізичних та юридичних осіб, які, на думку OFAC, допомагають росії обходити санкційні обмеження, йдеться у релізі американського Мінфіну.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниХто потрапив до спискуЗокрема, йдеться про компанії з 17 юрисдикцій, включаючи Туреччину, Китай, Індію Таїланд, Швейцарію та інші, які «беруть участь у незаконних закупівлях забороненого обладнання», а також фінансові посередники, «які їм допомагають».
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто потрапив до списку

Зокрема, йдеться про компанії з 17 юрисдикцій, включаючи Туреччину, Китай, Індію Таїланд, Швейцарію та інші, які «беруть участь у незаконних закупівлях забороненого обладнання», а також фінансові посередники, «які їм допомагають».

Під фінансовими посередниками розуміються трасти та довірчі керуючі, які «є ключовими вузлами в екосистемах ухилення від санкцій», зазначає Мінфін США.

Читайте: США анонсували нові санкції проти росії

Нова компанія у списку санкцій — тайська Intracorp Company Limited. Як вказує Мінфін США, вона протягом кількох років допомагала створювати компанії в Таїланді для росіян, а також громадян третіх країн, які бажають вести бізнес на російському ринку.

«Intracorp Company обслуговує переважно російських клієнтів, а також створює і керує провідними тайськими компаніями, що відправляють високопріоритетні товари до росії, включаючи Tsezar Group Company Limited і RBW Lab Co Ltd», — йдеться в релізі.

Читайте: США ввели санкції проти росії через кіберзлочини та відмивання грошей

Також під санкції потрапили гендиректор «Трансмашхолдингу» Кирило Липа, виробник шин «Кордіант», нещодавно придбаний «Північгруп» Олексія Мордашова, а також російські компанії та підприємства, пов'язані з ВПК, конструкторські бюро та НДІ.

Нагадаємо

Раніше, як писав «Мінфін», управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США запровадило санкції проти трьох компаній та однієї фізичної особи. Відомство підозрює їх у участі у розробці та виробництві безпілотників, які, за твердженням Вашингтона, використовуються в ході війни, яку розпочала росія в Україні.

Читайте: США ввели санкції проти росії через кіберзлочини та відмивання грошей

У вересні під санкції США потрапили МІА «росія сьогодні» та голова медіагрупи Дмитро Кисельов. Американський Мінфін також наказав завершити всі фінансові операції з «росією сьогодні» та юрособою RT до 13 листопада.

Раніше Politico з посиланням на дипломатів та чиновників ЄС повідомило, що 15-й пакет санкцій Євросоюзу буде направлено насамперед проти експорту російського зрідженого природного газу (ЗПГ).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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