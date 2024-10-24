США анонсували нові санкції проти росії

Сполучені Штати наступного тижня розширять санкції проти росії, заявила глава американського Мінфіну Джанет Йеллен на пресконференції у Вашингтоні.

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Санкції проти Росії

«Вже наступного тижня ми оголосимо нові сильні санкції, спрямовані проти тих, хто допомагає військовій машині кремля. Вони, зокрема, торкнуться посередників у третіх країнах, які постачають росії критично важливі ресурси для армії», — сказала Йеллен.

Нагадаємо

Минулого тижня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США запровадило санкції проти трьох компаній та однієї фізичної особи. Відомство підозрює їх у участі у розробці та виробництві безпілотників, які, за твердженням Вашингтона, використовуються в ході війни, яку розпочала росія в Україні.

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У вересні під санкції США потрапили МІА «росія сьогодні» та голова медіагрупи Дмитро Кисельов. Американський Мінфін також наказав завершити всі фінансові операції з «росією сьогодні» та юрособою RT до 13 листопада.

Раніше Politico з посиланням на дипломатів та чиновників ЄС повідомило, що 15-й пакет санкцій Євросоюзу буде направлено насамперед проти експорту російського зрідженого природного газу (ЗПГ).