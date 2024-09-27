США ввели санкції проти рф через кіберзлочини та відмивання грошей

Сполучені Штати запровадили санкції проти російських віртуальних фінансових платформ та окремих громадян рф через кіберзлочинні дії та відмивання грошей. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

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Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) вводить обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, залученого до відмивання грошей в росії.

Крім того, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджує санкції проти громадянина рф Сергія Іванова, який відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex, зареєстрованої в Сент-Вінсенті та Гренадинах.

Зазначається, що санкції FinCEN і OFAC узгоджені з діями інших урядових установ США та міжнародних партнерів.

Державний департамент США запропонував винагороду до $10 млн за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження Іванова.

Крім того, Секретна служба США та прокуратура США у Східному окрузі штату Вірджинія оголосили офіційні звинувачення проти Іванова та ще одного росіянина, Тимура Шахмаметова, за відмивання грошей.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за словами голови Національного банку України Андрія Пишного, санкції США, які були запроваджені напередодні Дня незалежності, вже дають свої перші результати.