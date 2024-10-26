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26 жовтня 2024, 14:25

Ринок нерухомості: Як змінилися ціни на квартири в Україні

З початку 2024 року ринок нерухомості в Україні демонструє стабільне зростання цін, особливо на однокімнатні квартири майже в усіх обласних центрах. Про це повідомили у OLX Нерухомість, пише ЕП.

З початку 2024 року ринок нерухомості в Україні демонструє стабільне зростання цін, особливо на однокімнатні квартири майже в усіх обласних центрах.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни на однокімнатні квартири

У Дніпрі та Запоріжжі ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку знизилися майже на 10%, тоді як вартість житла у новобудовах зросла на 1% і 6% відповідно.

Подібна ситуація спостерігається в Херсоні, де на вторинному ринку ціни знизилися на 3%, а на первинному ринку падіння склало аж 28%. У Харкові вартість житла на вторинному ринку впала на 3%, тоді як первинний ринок зріс лише на 1%.

У Київській області ситуація виглядає інакше: тут на первинному ринку зафіксовано зниження цін на 5%, тоді як на вторинному ринку спостерігається зростання на 4%.

У деяких містах, як-от Одеса та Кропивницький, ціни на однокімнатні квартири залишилися на рівні початку року.

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Водночас у більшості обласних центрів, таких як Вінниця, Черкаси, Київ, Чернівці, Чернігів, Хмельницький, Тернопіль, Суми, Львів та Житомир, зафіксовано помірне зростання цін, яке коливається від 2% до 9%.

Найбільший приріст цін із початку року спостерігається в Ужгороді, де однокімнатні квартири подорожчали на 23% як на первинному, так і на вторинному ринках.

У Луцьку зростання цін склало 19% на новобудови та 32% на вторинне житло. Подібна ситуація спостерігається і в Рівному, де ціни піднялися на 19% на первинному ринку та на 24% на вторинному.

У Полтаві ціни на новобудови зросли на 12%, тоді як вторинне житло подорожчало на 9%. У Миколаєві первинний ринок додав у ціні 17%, а вторинний — 6%. В Івано-Франківську вартість новобудов залишилася стабільною, однак вторинне житло подорожчало на 14%.

Де найвищі ціни

До переліку міст з найвищими цінами ввійшли Київ, Львів, Ужгород, Чернівці та Дніпро, до яких станом на вересень приєдналося Рівне. У цих містах вартість однокімнатного житла на первинному ринку коливається від 2 до 2,7 млн грн, а на вторинному — від 1,3 до 2,7 млн грн.

Щодо кількості пропозицій, найбільше їх збільшилось у Чернігові, Херсоні, Сумах, Ужгороді, Кропивницькому та Івано-Франківську.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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asdf2024
asdf2024
26 жовтня 2024, 14:56
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А чего в гривне это считать. Продают то в баксе все. В Одессе в центре за 30 тысяч у.е в 2013 году можно только сарай с клопами купить. Сейчас и за 20 можно в старом фонде в центре найти 2 шку маленькую.На черёмушках в хрущёбе однуха стоила 45 тысяч в 2013. Сейчас так трёшка стоит.
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0
Nobleman
Nobleman
26 жовтня 2024, 15:40
#
Тема недвижимости и строительства для страны не актуальна
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