Гетманцев розповів, які податки мають сплачувати ті, хто транзитить через свої рахунки значні кошти

Люди, які заробляють на транзиті коштів через свої рахунки, повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев .

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«Люди, що заробляють на транзиті декілька відсотків або символічний фікс, напевно не знають, що за законом все одержане ними оподатковується на загальних підставах податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%», — написав він у Telegram.

За його словами, на сьогодні завершено 425 перевірок таких платників, за результатами яких донараховано майже 224 млн грн.

Гетманцев також навів приклад одного випадку.

«Так, громадянин „Ш“ у 2023 році одержав на банківський рахунок майже 17,4 млн гривень. За результатами документальної перевірки цього платника визначено суму грошового зобов’язання в розмірі 4,2 млн гривень», — зазначив він.

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Голова податкового комітету Верховної Ради застеріг громадян від участі у сумнівних операціях.

«Не дайте себе ошукати та зробити себе ланкою в ланцюгу фінансових злочинів. Не раджу передавати картки та особисту банківську інформацію третім особам», — додав він.

Нагадаємо

Дропи — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів.

Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Як писав «Мінфін», банки за останні шість місяців припинили діяльність 80 тисяч грошових мулів або «дропів», які дають змогу третій особі використовувати свої рахунки для проведення операцій з коштами незаконного походження.

НБУ оцінює обсяг діяльності усіх «дропів» в Україні у 200 млрд грн на рік, а діяльність одного — 2,5 млн грн на рік.