НБУ: За останні пів року в Україні закрили 80 тисяч «дропів»

Банки за останні шість місяців припинили діяльність 80 тисяч грошових мулів або «дропів», які дають змогу третій особі використовувати свої рахунки для проведення операцій з коштами незаконного походження. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки, пише ЕП.

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Діяльність «дропів»

За його словами, НБУ оцінює обсяг діяльності усіх «дропів» в Україні у 200 млрд грн на рік, а діяльність одного — 2,5 млн грн на рік.

Зазначається, що дані про закритих 80 тис. «дропів» стосуються тільки двох банків, про які відомо НБУ. Дані щодо інших банків регулятору наразі невідомі.

В НБУ повідомили, що наразі в Україні зареєстровано близько 68 млн клієнтів банків і 116 млн платіжних карток, з яких 51 млн є активними, тобто мається щонайменше 1 витратну операцію в місяць.

Крім того, у системі є ще значна кількість неактивних рахунків та карток, які можуть бути залученні до схеми «дропів» у будь-який момент.

Грошові мули чи «дропи» — це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.

В НБУ додають, що загальний типовий профіль «дропа» це соціально незахищені верстви населення, з низьким або середнім рівнем очікуваних надходжень на рахунки.