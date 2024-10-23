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23 жовтня 2024, 17:01

Банкіри прогнозують суттєве зростання тіньового сектору бізнесу після підвищення податків

Збільшення оподаткування в Україні буде виштовхувати бізнес в тінь. Про це розповіли учасники круглого столу «Зима близько: чи готовий бізнес до енергетичних викликів та нової податкової реальності», повідомляє Finclub.

Збільшення оподаткування в Україні буде виштовхувати бізнес в тінь.
Фото: AI

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«Бізнес буде змушений йти в тінь. Це стосується і бізнесу, і населення. Все поступово буде перетікати в кеш. Всі сірі теми, які були в 1990-х роках, які відпрацьовані за десятки років, знову почнуть вилазити на поверхню. І бізнес буде змушений це робити, якщо він хоче вижити», — прогнозує директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.

Він також впевнений, що збільшення податків призведе до стрімкого зростання інфляції.

«Компанії будуть закладати ці податки у вартість товарів. Друга змінна — це погіршення і так поганого інвестиційного клімату. Податки не сприяють тому, щоб інвестори заводили в країну кошти», — зазначив Федоренко.

Виконавча директорка напряму управління мережею Кредобанку Оксана Стецьків нагадала, що влада очікує отримати 140 млрд грн додаткових бюджетних коштів.

«Наш бізнес вміє швидко адаптуватися до змін. Військовий збір вплине на споживачів і матиме вплив на інфляційні процеси. Найбільші зміни будуть стосуватися ФОП першої, другої та четвертої групи, які є, власне, малим бізнесом. Ці зміни вдарять вагомо по найслабшій частині бізнесу», — заявила вона.

Поточне збільшення податків орієнтовано на тих, хто ці податки сплачує, що вплине і на кредитування, каже начальник управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерій Терно.

«Банки орієнтуються на офіційну звітність. Підприємець може піти в тінь ще більше, не показувати дохідність, мінімізувати обсяг податкового навантаження. Другий бік цієї медалі полягає в тому, що банк, який з ним працює, не зможе дати достатній обсяг обігових коштів, тому що по офіційним показникам він не буде бачити можливість обслуговування цього боргу. Що буде призводити до формування додаткових резервів з боку банків і нецікавості такого фінансування», — розповів про ризики Терно.

Але він очікує, що бізнес зможе адаптуватися, навіть якщо у 2025 році влада збільшить ПДВ.

«Якщо це далі збільшить оподаткування ПДВ, це торкнеться кожного, щодня. Але ніхто не закриється. Бізнес буде заробляти менше, але продовжить працювати», — очікує банкір.

Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків.

15 жовтня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента.

Законопроєкт передбачає:

  • збільшення до 5% військового збору для ФОП і інших категорій.
  • Авансові внески на АЗС.
  • 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи.
  • 25% прибутку на фінустанови.
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
asdf2024
asdf2024
23 жовтня 2024, 17:06
#
Зеуческу это не волнует особо.
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
23 жовтня 2024, 17:21
#
Какая неожиданность. Об этом все люди с интеллектом больше чем у ракушки сразу сказали и только зелёные и их боты ждут миллиарды поступлений.
+
0
Три літри
Три літри
23 жовтня 2024, 17:31
#
А які податки бізнесу суттєво підвищили? Щось не пригадаю.
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0
Riojas
Riojas
23 жовтня 2024, 18:15
#
Если вдруг кто не в курсе, у нас стартует региональная программа «Діалог влади з бізнесом». Наверное там можно уточнить этот вопрос, вместе с бронированием, дефицитом кадров и прочим))
+
0
bonv
bonv
23 жовтня 2024, 18:20
#
Гірше ж точно не буде — слуги типу народу.
+
0
bonv
bonv
23 жовтня 2024, 18:21
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Скільки буде за підсумками 2024 року?
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