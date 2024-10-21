Бізнес просить продовжити чинні бронювання на період аудиту

Бізнес пропонує розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань в реєстрі « Оберіг » на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються протягом дії цього «аудиту» -+3 доби (оскільки Дія розглядає заявки до 72 годин), тобто з 17 жовтня по 18 листопада. Про це йдеться в заяві Європейської бізнес Асоціації.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Заява ЄБА

Бізнес надзвичайно стурбований поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Наразі бізнес, який є основним джерелом коштів на оборону держави, не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність.

Окрім деструктивного впливу на бізнес всередині країни, дана ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників.

Читайте: У «Дії» призупинили бронювання від мобілізації

Раптове підняття податків для білого бізнесу, а тепер — «перерва» у бронюванні співробітників підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договору, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю.

Також виникають питання щодо легітимності призупинення процедури бронювання для проведення аудиту, оскільки ані профільним законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ані вищезгаданим рішенням уряду вона не передбачена.

Протягом доби Європейська Бізнес Асоціація отримала десятки звернень від представників бізнесу, які або уже знаходяться у процесі перебронювання, або планували подаватися на перебронювання найближчим часом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими. Про це він повідомив під час інтерв'ю у телемарафоні про план перемоги.

Читайте: Зеленський: Запропоновані моделі економічного бронювання — несправедливі

8 жовтня Кабінет міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.