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16 жовтня 2024, 10:43

Щорічні збори МВФ у Вашингтоні: чого очікувати Україні

Наступного тижня у Вашингтоні відбудуться щорічні збори МВФ та Світового банку. Чого Україні очікувати від жовтневих зборів МВФ, Голосу Америки розповів заступник міністра фінансів США Брент Німен, який відповідає за співпрацю американського уряду з МВФ, де Сполучені Штати є найбільшим акціонером. «Мінфін» вибрав головне.

Наступного тижня у Вашингтоні відбудуться щорічні збори МВФ та Світового банку.

Коли росія жорстоко вдерлася до України, це спричинило масштабний економічний шок. Очевидно, це було в багатьох вимірах жахливо для України, включаючи її економіку, але постраждали і країни-члени МВФ із усіх регіонів.

МВФ працював, щоб підтримати країни, які зіткнулися із негативним впливом зростання цін на сировину та продовольство. МВФ розробив низку стратегій, включаючи так зване «вікно подолання продовольчого шоку», яким могли скористатися декілька країн Африки, Південної Америки, країни Азії, що розвиваються. Тому, гадаю, дуже позитивно, що МВФ зробив кроки, щоб подолати негативний вплив жахливого вторгнення росії.

Лідери G7 дали нам вказівку досягти прогресу до кінця цього року в наданні кредиту (Україні) до $50 млрд, забезпечених доходами від цих знерухомлених активів, і ми всі наполегливо працюємо. Я оптимістичний в тому, що ми досягнемо прогресу, відповідно, до цього кінцевого терміну.

Про фінансування від донорів та реформи

МВФ допомагає координувати фінансування партнерів із усього світу на допомогу Україні. МВФ — це установа, що прагне координувати, я б не вживав слово «вплив». Це програма України у Фонді. Україна сама розробила власну програму, і МВФ допомагає коштами, технічними можливостями, щоб Україна досягла цілей, які вона сама позначила в рамках програми шляхом перемовин.

Фонд допомагає забезпечити те, що фінансування не дублюється, надається без збоїв та з максимальною користю для України.

Ще програма МВФ спрямовує Україну в напрямку реформ, які допомагають економіці України не лише зараз, під час війни, але, сподіваємося, і на майбутнє, бути прозорішою, генерувати власні надходження, дивлячись у перспективу, коли вона не отримуватиме зовнішню підтримку.

Приклад успіху України, в якому допоміг МВФ, — це Стратегія національних доходів. Вона включає, зокрема, покращення корпоративного управління державних підприємств, збільшення прозорості збору податків, прогресивніше оподаткування доходів громадян, подолання тіньової економіки — речі, на які Україна, з допомогою МВФ, може покластися, щоб досягнути прогресу і вийти з війни сильнішою економічно, здатною підтримувати власне зростання та розвиток.

Це гарний приклад того, як партнерство МВФ та України справді може і, як видається, є корисним для прогресу і розбудови, і змін, сподіваємося, постійних для України.

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Про прогрес України

Моя служба наглядає за багатьма програмами МВФ, тож, я скажу, що прогрес, якого Україна досягає на кожному кроці партнерства з Фондом, справді чудовий.

Наприклад, все почалося з програми нагляду PMB (моніторингова програма за участю ради директорів МВФ — прим. «Мінфін»). Ця нетрадиційна для МВФ програма не включала фінансування.

Причина цього в тому, що через надзвичайно складні умови, що стояли перед Україною, Фонд хотів переконатися, що існує можливість втримати економіку на траєкторії, визначеній разом із МВФ, перед тим, як надати кошти. І причина, чому Україна швидко перейшла в березні 2023 року до програми Фонду обсягом $16 млрд, — це те, що вона чудово впоралась із РМВ.

Тому, я відчуваю оптимізм, що, якщо Україна продовжить так само ретельно працювати над такими реформами, як Національна стратегія доходів, разом із Фондом та союзниками, вона залишиться на позитивному шляху. Це справді складно.

Один із елементів домовленості робочого рівня, укладеної минулого місяця, був прогноз зростання труднощів. Через надзвичайні руйнування енергетичної інфраструктури було зменшено прогноз зростання до 3%, а інфляція зросла. Звичайно, це справжні труднощі, але Україна показує здатність добре керувати в надзвичайно складних умовах і добре виконувати програму МВФ.

Партнери України з усього світу під час річних зборів МВФ обговорять і те, як нам виконати свою роль у підтримці.

Чого очікувати Україні

Програма МВФ для України — важлива частина цих щорічних зборів. Україна винятково добре пройшла вже декілька переглядів програми і близько місяця тому завершила п’ятий перегляд програми МВФ.

Це не буде в програмі засідань, але я передбачаю, що незабаром правління затвердить п’ятий перегляд і схвалить фінансування на $1,1 млрд. Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба було виконати за літо. Тому, гадаю, ми незабаром схвалимо перегляд, і Україна продовжить успішно виконувати програму.

Джерело: Мінфін
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