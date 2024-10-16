В часи діджиталізації потрібно залучати усі можливі сервіси, які допоможуть прискорити роботу працівників, аби вони концентрувалися на масштабніших проєктах. До того, війна спонукає українців прискорюватися в плані роботи, аби вижити. Про це заявила Наталя Устименко, Head of Direct Marketing омніканальної CDP eSputnik під час конференції ROMI 2024.

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Автоматизація маркетингових комунікацій

Автоматизація маркетингу допомагає масштабувати бізнес. Її мета — організувати процес, покращити якість обслуговування, збільшити продаж, зекономити гроші та заощадити час.

Автоматизація маркетингу — процес, який дозволяє за допомогою програм оптимізувати маркетингові завдання та рутинні робочі процеси. Це необхідно для кращої генерації лідів та швидкого закриття угод.

Також, це важливий крок для розвитку компанії, оскільки він призводить до зменшення кількості процесів, що повторюються: відправки email-розсилок, SMS, push-повідомлень. Якщо автоматизація маркетингових процесів налаштована ефективно, це вирішує дві основні задачі:

співробітники починають виконувати складніші завдання;

кількість помилок, пов'язаних із людським фактором, скорочується.

На сьогодні, за словами Устименко, для 74% компаній найбільшою перевагою автоматизації є економія часу.

Крім того, 91% компаній кажуть, що попит на автоматизації зріс за останні два роки, а 10% Gustomer Journey є повністю автоматизованими.​

Що заважає бізнесу автоматизувати

За словами Устименко, в середньому МСБ використовує для автоматизації 27 інструментів, але:

не завжди дешевих

не завжди інтегрованих між собою

з різними рівнями доступу

доплатами за кожен новий акаунт

для одних і тих же корпоративних функцій, але різними командами.

Крім того, як зазначила експерт, 49% опитаним заважає брак досвіду, 43% респондентів зазначили, що мають брак людських ресурсів, 35% мають проблеми зі зручністю використання, 31% - відсутність стратегії, а 28% мають недостатню кількість даних про клієнтів.

Про ROMI 2024

Головна маркетингова конференція року — ROMI 2024 — пройшла 4 жовтня у Chamber Plaza у Києві. Під час заходу відбувалися жваві дискусії та доповіді про найефективніші та найдієвіші інструменти у маркетингу.

Організаторами ROMI 2024 виступили сайт «Мінфін», а також міжнародна CPA-мережа SalesDoubler та агенція медійної реклами newage.

Партнером заходу виступила омніканальна Customer Data Platform eSputnik — це українська ІТ-компанія, яка понад 12 років розробляє програмне забезпечення для збирання, уніфікації, сегментації та активації даних клієнтів із метою керування користувацьким досвідом і збільшення прибутку бізнесу.

Окрім того, конференцію підтримав PSP Platon — один із лідерів платіжних послуг в Україні. Платіжний провайдер здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. На території України платіжний провайдер Platon успішно працює з 2012 року. За цей час клієнтами стали понад 1000 компаній.