Якою була маркетингова конференція ROMI 2024

Головна маркетингова конференція року ROMI 2024 пройшла 4 жовтня у Chamber Plaza у Києві, подарувавши гостям та учасникам заходу цілий день жвавих дискусій та доповідей про найефективніші та найдієвіші інструменти у маркетингу. Розповідаємо, чим запам’ятається ROMI 2024 та як це було.

Про що говорили на заході

Конференція проходила в два потоки — головний та другий, який під назвою «Все про GMP». Програми обох були насиченими та змістовними, а учасники ROMI отримали записи тих виступів, які могли пропустити.

Теми головного потоку стосувалися останніх тенденцій у світі маркетингу, стратегій роботи з аудиторією, автоматизації маркетингових комунікацій та багато іншого. Жвавою була дискусія про Маркетинг фінансових послуг та найкращі стратегії для залучення та лояльності клієнтів. Учасники розкрили теми страхових компаній, пояснили, наскільки це важка сфера для просування і як аналізувати маркетингові показники та не боятися адаптувати свої продукти до реалій.

Гарячою була дискусія «Інхаус і зовнішні команди. Що, Де, Чому працює ефективніше?». Спікери активно сперечалися щодо того, яким чином команди можуть швидше закривати маркетингові питання — звертаючись до агенцій чи навпаки розвиваючи власний маркетинговий відділ, де працівники будуть просувати продукти і сервіси, якими вони горять і знають досконально.

Сперечалися також і про те, який формат роботи кращий — офлайн чи онлайн. Які переваги кожного з форматів в умовах війни та загрози блекаутів. Попри це відомо, що у суперечках народжується істина. Тож гості заходу уважно спостерігали за аргументами, які наводили учасники дискусій, та робили відповідні висновки.

Одним з партнерів конференції ROMI 2024 виступила омніканальна Customer Data Platform eSputnik — це українська ІТ-компанія, яка понад 12 років розробляє програмне забезпечення для збирання, уніфікації, сегментації та активації даних клієнтів з метою керування користувацьким досвідом і збільшення прибутку бізнесу.

Від eSputnik виступила Head of Direct Marketing Наталя Устименко з доповіддю на тему «Автоматизація маркетингових комунікацій: як збільшити прибуток, зменшивши витрати». Експертка наголосила, що в часи діджиталізації потрібно залучати усі можливі сервіси, які допоможуть прискорити роботу працівників, аби вони концентрувалися на масштабніших проєктах. До того, війна спонукає українців прискорюватися в плані роботи, аби вижити.

Окремо увагу відвідувачів заходу захопила тема «Вплив операційної ефективності на маркетингові бюджети». Спікер General Manager Bolt Food Україна Вячеслав Левченко в межах своєї доповіді розкрив тезу про «помилку маркетолога, що вижив». Він пояснив: люди фокусуються на тому, аби досліджувати помилки, аналізувати що трапилося, але не фокусуються на тому, що дозволило проєкту незважаючи на цю помилку вижити і рухатися далі. Тому Вячеслав Левченко наголосив — варто змінювати фокус і дивитися ширше. До того, маркетинг може брати участь у багатьох аспектах створення і розробки продуктів та сервісів, має взаємодіяти з відділами логістики, продажів, доставки, інженерії тощо, аби знати, які саме теми хвилюють користувача, та краще показувати переваги послуг.

Другий потік був присвячений детальному огляду переваг маркетингових інструментів Google Marketing Platform, Display & Video 360, Creative Studio, Campaign Manager 360, Google Analytics 4/360. Проводили другий потік за ініціативи співорганізаторів ROMI — команди агенції newage… Спікери детально розглянули маркетингові інструменти, які попри свою складність зарекомендували себе як дієві та ефективні.

Гості заходу змогли задуматися, чому кожному бізнесу не завадить впровадження таких інструментів, як вони допоможуть пришвидшити роботу маркетингового відділу та вивести її на новий рівень. Слухачі другого потоку отримали змогу віднайти мотивацію проводити навчання в межах своїх команд для того, щоб розібратися, як користуватися подібними інструментами, аби адаптувати їх під конкретний бізнес-запит і стратегію просування.

Допомагали з проведенням заходу

Організаторами ROMI 2024 виступили сайт «Мінфін», а також міжнародна CPA-мережа SalesDoubler та агенція медійної реклами newage.

Партнером заходу виступила омніканальна Customer Data Platform eSputnik — це українська ІТ-компанія, яка понад 12 років розробляє програмне забезпечення для збирання, уніфікації, сегментації та активації даних клієнтів з метою керування користувацьким досвідом і збільшення прибутку бізнесу.

Окрім того, конференцію підтримав PSP Platon — один з лідерів платіжних послуг в Україні. Платіжний провайдер здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. На території України платіжний провайдер Platon успішно працює з 2012 року. За цей час клієнтами стало більше 1000 компаній.

Команда сайту «Мінфін», як організатора, щиро вдячна кожному з партнерів та спонсорів за вклад у проведення ROMI 2024 та підсилення маркетингових команд українських бізнесів.