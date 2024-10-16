Турецькі законодавці призупинили обговорення нового пакету податків і зборів, спрямованого на залучення коштів для оборонної промисловості, після негативної реакції громадськості на деякі з його ключових положень. Про це пише Bloomberg.
Туреччина відклала суперечливий податковий законопроєкт на тлі громадського обурення
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Що відомо
«Переговори наразі завершені, і, можливо, законопроєкт буде переглянуто наступного року», — заявив керівник партії
Що включав законопроєкт
Пакет включав особливо суперечливу пропозицію, яка вимагала щорічної комісії в розмірі 750 лір ($22) з кредитних карток з лімітом, що перевищує 100 000 лір.
Місцеві ЗМІ раніше припустили, що десятки тисяч поспішили знизити ліміти своїх карток у відповідь на комісію.
Законопроєкт, поданий Партією справедливості та розвитку, загалом забезпечив би додатковий прибуток близько 2 мільярдів доларів. Виручені кошти планувалося перерахувати до державного фонду оборони. Інші статті пропозиції включали реєстраційні збори для нових і вживаних транспортних засобів і додаткові комісії при купівлі нерухомості.
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Раніше міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек заявив, що потрібні кошти для оборонних проєктів над розташуванням Туреччини в «важкій» географії. «Цей пакет був підготовлений повністю для коштів на оборону», — сказав він телеканалу новин НТВ. «Це не пакет для скорочення дефіциту бюджету».
Інвестори вимагали більшої фіскальної консолідації від Simsek, щоб допомогти уповільнити інфляцію, яка становить трохи менш як 50% у річному вимірі. Дефіцит бюджету за дев'ять місяців цього року перевищив 1 трильйон лір.
Нагадаємо
10 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків.
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