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16 жовтня 2024, 11:44

Туреччина відклала суперечливий податковий законопроєкт на тлі громадського обурення

Турецькі законодавці призупинили обговорення нового пакету податків і зборів, спрямованого на залучення коштів для оборонної промисловості, після негативної реакції громадськості на деякі з його ключових положень. Про це пише Bloomberg.

Турецькі законодавці несподівано призупинили обговорення нового пакету податків і зборів, спрямованого на залучення коштів для оборонної промисловості, після негативної реакції громадськості на деякі з його ключових положень.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Переговори наразі завершені, і, можливо, законопроєкт буде переглянуто наступного року», — заявив керівник партії А К Абдулла Гюлер.

Що включав законопроєкт

Пакет включав особливо суперечливу пропозицію, яка вимагала щорічної комісії в розмірі 750 лір ($22) з кредитних карток з лімітом, що перевищує 100 000 лір.

Місцеві ЗМІ раніше припустили, що десятки тисяч поспішили знизити ліміти своїх карток у відповідь на комісію.

Законопроєкт, поданий Партією справедливості та розвитку, загалом забезпечив би додатковий прибуток близько 2 мільярдів доларів. Виручені кошти планувалося перерахувати до державного фонду оборони. Інші статті пропозиції включали реєстраційні збори для нових і вживаних транспортних засобів і додаткові комісії при купівлі нерухомості.

Читайте: Рада ухвалила закон щодо історичного збільшення податків

Раніше міністр фінансів і фінансів Мехмет Шимшек заявив, що потрібні кошти для оборонних проєктів над розташуванням Туреччини в «важкій» географії. «Цей пакет був підготовлений повністю для коштів на оборону», — сказав він телеканалу новин НТВ. «Це не пакет для скорочення дефіциту бюджету».

Інвестори вимагали більшої фіскальної консолідації від Simsek, щоб допомогти уповільнити інфляцію, яка становить трохи менш як 50% у річному вимірі. Дефіцит бюджету за дев'ять місяців цього року перевищив 1 трильйон лір.

Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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3212242
3212242
16 жовтня 2024, 12:07
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«Переговори наразі завершені, і, можливо, законопроєкт буде переглянуто наступного року», — заявив керівник партії А К Абдулла Гюлетьманцев.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 жовтня 2024, 12:12
#
Сейчас в Украине инфляция в 5 раз меньше турецкой
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