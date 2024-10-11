Норвегія виділила майже $90 мільйонів на розширення виробництва зброї для України

Норвегія ухвалила рішення виділити 967 млн норвезьких крон (близько $89,6 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Норвегії.

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Міністр оборони Бйорн Арильд Грам заявив, що Україна залежить від доступу до ППО, ракет, артилерійських снарядів та інших засобів, щоб продовжувати свою оборону.

За його словами, Норегія збільшить підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України.

У Міноборони Норвегії зазначили, що кошти будуть спрямовані на:

малі та середні норвезькі компанії, які можуть подати заявку на фінансування для промислового виробництва технологій, які можуть бути корисні для українських Сил оборони;

нову лінію з виробництва ракетних двигунів на заводі Nammo в Раугфоссе;

нарощування норвезького виробництва гексаміну, важливого компонента для створення сучасних вибухових речовин;

техніко-економічне обґрунтування нового заводу з виробництва вибухових речовин.

Норвегія — одна з небагатьох західних країн, що виробляють такі вибухові речовини, які потрібні Україні для оборони від росії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2024 році уряд Норвегії має намір спрямувати близько 250 млн норвезьких крон ($23,6 млн) на інвестиції в Україну.

Цього літа Норвегія виділила Україні $74 мільйони на ремонт енергетики, яка була пошкоджена внаслідок російських атак.