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16 червня 2024, 15:19

Норвегія виділила Україні $74 мільйони на ремонт енергетики

Норвегія виділила Україні фінансову допомогу на ремонт енергетики, яка була пошкоджена внаслідок російських атак. Про це повідомляє The Guardian.

Норвегія виділила Україні фінансову допомогу на ремонт енергетики, яка була пошкоджена внаслідок російських атак.
Фото:depositphotos

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Допомога Норвегії

Уряд Норвегії надасть Україні 1,1 млрд крон (близько $74 млн) на допомогу в ремонті енергетичної інфраструктури.

«росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення», — заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Він зазначив, що Норвегія веде діалог з Україною про використання наданих коштів, але «українці найкраще розуміють, що потрібно». Прем'єр також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

Читайте: Саміт миру: США оголосили про виділення понад $1,5 млрд для енергосектору України

Норвегія повідомила, що вже вирішено, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергетики у Харкові. В семи пологових відділеннях і операційних в Харківській області будуть встановлені сонячні батареї.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
16 червня 2024, 16:22
#
Теж на потреби олігархів. А народ за все заплатить сповна. Слухайте казки про ринкові ціни…
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