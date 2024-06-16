Норвегія виділила Україні фінансову допомогу на ремонт енергетики, яка була пошкоджена внаслідок російських атак. Про це повідомляє The Guardian.
Норвегія виділила Україні $74 мільйони на ремонт енергетики
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Допомога Норвегії
Уряд Норвегії надасть Україні 1,1 млрд крон (близько $74 млн) на допомогу в ремонті енергетичної інфраструктури.
«росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення», — заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.
Він зазначив, що Норвегія веде діалог з Україною про використання наданих коштів, але «українці найкраще розуміють, що потрібно». Прем'єр також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.
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Норвегія повідомила, що вже вирішено, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергетики у Харкові. В семи пологових відділеннях і операційних в Харківській області будуть встановлені сонячні батареї.
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