Норвегія виділила Україні $74 мільйони на ремонт енергетики

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Допомога Норвегії

Уряд Норвегії надасть Україні 1,1 млрд крон (близько $74 млн) на допомогу в ремонті енергетичної інфраструктури.

«росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення», — заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Він зазначив, що Норвегія веде діалог з Україною про використання наданих коштів, але «українці найкраще розуміють, що потрібно». Прем'єр також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

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Норвегія повідомила, що вже вирішено, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергетики у Харкові. В семи пологових відділеннях і операційних в Харківській області будуть встановлені сонячні батареї.