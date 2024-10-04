Норвегія планує виділити понад $23 мільйони на інвестиції в Україну

У 2024 році уряд Норвегії має намір спрямувати близько 250 млн норвезьких крон ($23,6 млн) на інвестиції в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

«Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд країни також планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.

Norfund надає інвестиції в акціонерний капітал, що пов'язано з вищими ризиками, ніж позики та гарантії, які пропонують агенції розвитку та багатосторонні банки.

Як інвестиційний фонд, Norfund також працює над створенням робочих місць та підтримкою «зеленого» переходу шляхом інвестування в компанії, що сприяють сталому розвитку.

Програма підтримки Нансена

Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) — норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023−2027 рр.

Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб України.

У 2023 році було розподілено приблизно 19,9 млрд норвезьких крон із програми підтримки Нансена: 8,9 млрд норвезьких крон цивільної та гуманітарної підтримки та 11 млрд норвезьких крон військової підтримки.

Нагадаємо

Цього літа Норвегія виділила Україні $74 мільйони на ремонт енергетики, яка була пошкоджена внаслідок російських атак.