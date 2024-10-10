Інвестування в первинний ринок житла: експерт розповіла, що очікувати від цін на житло у 2025 році

З огляду на те, що у 2025 році очікувана інфляція складе майже 10%, а курс долара сягне 45 грн, все більше громадян інвестують в первинний ринок житла з метою збереження та примноження коштів. Про це розповіла директорка з продажів будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

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Зростання цін на новобудови

«Наразі можемо говорити, що з об'єктивних причин вартість новобудов у наступному році може зрости щонайменше на 10−15% у гривні. Проте ці цифри не враховують подорожчання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. Отже, цілком можливо, що у 2025 році реальна вартість м2, порівняно з 2024 роком, може зрости в середньому на 20−25%», — наголосила вона.

За її даними, станом на початок жовтня кількість суто інвестиційних придбань житла на первинному ринку складає до 40% від загалу. А до кінця року цей відсоток цілком ймовірно зросте до 45−50%.

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Як зауважила експерт, віднедавна інвестування в житло розповсюджується не лише на об'єкти, зведення яких знаходиться на завершальних етапах будівництва: покупці починають більш активно вкладати кошти в ЖК на старті будівництва. При цьому наразі кількість придбань житла на котловані складає до 10% від загальної кількості продажів, натомість понад 2/3 покупців цікавляться об'єктами на стадії готовності від 60% і вище (тобто в яких тривають інженерні, фасадні та внутрішні оздоблювальні роботи).

Водночас як прогнозує фахівчиня, через великі ризики понад 80−85% покупців, з тих, що планують придбати житло на початкових стадіях зведення, зосередиться на об'єктах надійних компаній, що працюють на ринку понад 10 років та мають вагомий портфель реалізованих проєктів.

Крім того, для таких інвесторів важливим стане участь девелопера у державній програмі «єОселя» та можливість використати сертифікат «єВідновлення», адже, наприклад, акредитація в держаній іпотечній програмі вимагає від забудовника дотримання низки важливих вимог: 1) безперервності будівництва; 2) високої якості об'єкта; 3) відповідності об'єкта до заявлених параметрів та характеристик.

«Ми не виключаємо, що для потенційного інвестора важитимуть ще й інші параметри та характеристики, наприклад, як девелопер планує розв’язати проблему з можливими відключеннями світла чи наявність в об'єктах укриттів», — зазначила Маріанна Бігунець.

Переваги інвестування в житло на стадії будівництва

Вона також детально розповіла про переваги інвестування в житло на стадії будівництва порівняно з іншими механізмами отримання пасивного прибутку.

Так, за її словами, до кінця року дохідність за гривневими депозитами максимально складе до 15% річних у гривні, але тільки на довготривалі вклади терміном від 1 до 2,5 років. Натомість дохід за вкладами в доларах та євро залишиться мізерним, не перевищуючи 1,5% річних.

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«Після збільшення військового збору сума доходу за гривневими вкладами скоротиться на 23%. До того ж інфляція властива не лише гривні: наприклад, інфляція долара США та євро цьогоріч склала в середньому 3% і 2,7% відповідно. Іншими словами, розміщення коштів на депозитах лише до міри можна вважати вдалим засобом збереження коштів, однак громадянинові навряд чи вдасться суттєво заробити на них», — наголосила фахівчиня.

При вкладанні коштів в житловий об'єкт на старті будівництва громадянин може отримати щонайменше до 40% прибутку лише завдяки плановим підвищенням цін під час зведення об'єкта.