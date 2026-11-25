В Україні 65% опитаних пошукачів житла з домашніми тваринами стикалися з відмовою в оренді через наявність улюбленців. Водночас 89% орендодавців звертають увагу на те, чи планують майбутні мешканці проживати з тваринами. Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Наскільки складно знайти квартиру з тваринами

За результатами опитування, 48% респондентів мають досвід оренди житла з домашніми улюбленцями. Зокрема, 24% винаймали житло з котами, 14% — із собаками, ще 11% — з іншими тваринами.

При цьому 73% тих, хто шукав квартиру з тваринами, повідомили про труднощі під час пошуку. Для 26% респондентів цей процес був дуже складним, ще 47% стикалися з певними перешкодами.

Натомість 17% опитаних назвали пошук не дуже складним, а лише 8% заявили, що їм було легко знайти відповідне помешкання.

Допомога рієлторів також не завжди дозволяє розв'язати проблему. Лише 27% респондентів зазначили, що посередник повністю допоміг їм знайти житло, ще 34% отримали часткову допомогу.

Водночас 20% не отримали допомоги від рієлтора, а 19% шукали помешкання самостійно.

Серед основних труднощів у роботі з посередниками опитані назвали відсутність переговорів із власниками житла (40%), неможливість переконати орендодавця погодитися на проживання з твариною (36%) та брак аргументів або досвіду таких переговорів (15%).

Чи справді тварини псують квартири

Однією з причин відмови власників є побоювання щодо можливого пошкодження меблів, ремонту або іншого майна.

Однак результати дослідження свідчать, що серйозні пошкодження траплялися порівняно рідко.

Так, 47% опитаних, які орендували житло з тваринами, зазначили, що їхні улюбленці не пошкоджували майно. Ще 44% повідомили про незначні пошкодження. Водночас із серйозними пошкодженнями зіткнулися лише 9% респондентів.

Якщо майно все ж було пошкоджене, орендарі найчастіше розв'язували проблему ремонтом або заміною речей.

За даними опитування, 34% респондентів частково ремонтували або замінювали пошкоджене майно, 29% — повністю замінювали речі, а 23% компенсували завдані збитки.

Ще 11% повідомили, що витрати покривалися коштом застави. Лише 3% зазначили, що власник житла не вимагав компенсації.

Як уникнути конфліктів під час оренди

Керівниця напрямку OLX Нерухомість Оксана Остапчук наголошує, що орендарям і власникам важливо заздалегідь узгоджувати умови проживання з тваринами.

«Пошук житла з домашніми тваринами потребує узгодження очікувань усіх сторін. Для орендарів важливо знайти помешкання, де будуть готові прийняти їх разом із тваринами, а для власників — розуміти, як буде організовано проживання та відповідальність у разі пошкодження майна», — зазначила вона.

Експертка радить орендарям повідомляти про домашніх улюбленців ще до укладання договору, а всі домовленості щодо проживання та компенсації можливих збитків фіксувати письмово.

Орендодавцям рекомендують одразу зазначати в оголошенні, чи дозволяється проживання з тваринами. Це допоможе зменшити кількість невдалих переглядів та непорозумінь.

Чому знайти житло з тваринами складно

Попередні дослідження також свідчили про обмежену пропозицію житла для власників домашніх улюбленців.

Зокрема, за даними OLX Нерухомість, наприкінці вересня 2026 року в Україні налічувалося лише 3 425 квартир, в оголошеннях про оренду яких власники погоджувалися на проживання з тваринами.

Як раніше повідомлялося в матеріалах на «Мінфіні» з посиланням на статистику OLX, у березні 2026 року Івано-Франківська область посідала друге місце за кількістю оголошень про оренду житла, де дозволено проживання з тваринами. Медіанна вартість такої оренди становила 15,3 тис. грн на місяць.